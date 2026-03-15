Sofia de Borbó ha seguit els passos de les seves tietes, les qui fossin infantes espanyoles, i ha marxat a estudiar a una universitat estrangera com van fer elles mentre l’hereu -o l’hereva, en aquest cas- cursava la carrera militar. La filla petita de Felip i Letícia es troba a Lisboa en el primer dels tres anys d’estudis superiors que està cursant, una educació que confien que l’ajudi a fer-se un lloc en el món laboral i que, alhora, li permeti tenir tables en els actes de la Corona als que hagi d’acudir com a representant. Sempre han justificat des de la Zarzuela la gran quantitat de diners que s’estan gastant en els seus estudis, sempre a centres més privats, és clar… Volen que sigui una bona preparada com el pare. Ara bé, hi ha una cosa que se li resisteix i no s’esperaven que es destaqués en públic aquest hàndicap.
La revista Lecturas ha parlat amb una experta en protocol i etiqueta, que analitza quin futur li depara a la germana petita de la que en teoria ha de ser la futura reina espanyola. Als seus gairebé 19 anys, Sofia encara no ha pronunciat cap discurs en públic i molts ho interpreten com una carència. Els més monàrquics diran que aquesta és una estratègia pensada, des dels assessors de la família reial, per tal d’envoltar de més rebombori la primera vegada en què parli davant dels mitjans. Pràcticament no se l’ha sentit mai i no se sap, com aquell qui diu, ni com és la seva veu. Com és que la mantenen en aquesta bombolla?
Sofia de Borbó, en una bombolla i sense discursos en públic
Aquesta experta, Gómez Vergú, creu que es tracti “d’una decisió estratègica” per part de la institució i no tant com una decisió personal de l’aristòcrata: “El primer discurs no és només una intervenció, sinó un gest institucional que marca una etapa”. I és que, habitualment, quan es produeix un primer discurs es busca que el context tingui un significat especial, una connexió amb els valors que vol reflectir que aquestes primeres declaracions tindran un caràcter memorable i coherent amb la seva projecció pública del futur.
“La formació que reben els membres de la família reial en matèria de comunicació, representació i oratòria és molt curosa”, afegeix. No és una “tasca pendent” que no hagin complert amb ella, això que hagi de fer discursos, sinó que creuen que estan pensant bé quan fer-la parlar perquè abans han hagut de decidir quin serà el to o el paper públic que hauran de construir per a ella. Mentre que Elionor pronuncia cada vegada més discursos -els que són analitzat al detall-, la germana no ha fet aquest pas.
Aquesta és la versió que els deixa millor, és clar, però potser deuen pensar que encara no està preparada per fer aquest pas. Sempre s’ha criticat que Letícia hagi tingut les nenes en una urna, ja que volia allargar el màxim temps possible la seva entrada a l’agenda oficial. De moment, estan deixant que faci la seva vida “privada” a Lisboa. Caldrà veure quin és aquest gran moment en què doni la cara per primera vegada.