Nou embolic pel polèmic retrat del rei Felip VI que l’Ajuntament de Girona, dirigit pel cupaire Lluc Salellas, està obligat a penjar a la sala de plens del consistori. Per esquivar la justícia el passat mes de setembre, el govern municipal va optar per penjar el retrat del monarca, però fet amb fotografies de l’1-O. Ara, el jutjat els obliga a retirar-lo de la sala de plens i substituir-lo per una imatge “institucional”. En una interlocutòria a la qual ha tingut accés l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el jutjat resol que no s’ha donat compliment a la sentència i assenyala que, tot i que la imatge del monarca es reconeix, el mosaic “no satisfà l’exigència de neutralitat institucional” perquè incorpora “una càrrega simbòlica aliena a la funció institucional del retrat”.
L’alcalde gironí va prendre la decisió de penjar el retrat del monarca espanyol elaborat amb imatges del referèndum per complir amb una sentència del jutjat contenciós administratiu 2 que, arran d’un recurs de Vox, obligava el consistori a posar “l’efígie o el retrat” del monarca en un lloc “preferent” del saló. Salellas va defensar en aquell moment que havien resolt acatar la sentència passant “a l’atac” perquè, construint la imatge del monarca a partir d’imatges del referèndum, complia amb el mandat judicial però reivindicant l’1-O i mostrant “el rebuig cap a la monarquia espanyola”. El retrat de Felip VI es va penjar en una paret lateral del saló de plens acompanyat d’un plafó on s’explicava que la imatge del monarca espanyol hi era per “imperatiu legal”. De fet, feia deu anys que el retrat del rei no era al saló, ja que quan l’emèrit va abdicar, el llavors alcalde, Carles Puigdemont, va decidir no penjar el nou. Ara, però, la situació ha canviat.
El lloc del retrat, un altre punt de conflicte
D’acord amb la interlocutòria del jutjat contenciós administratiu número 2, el problema del retrat de Felip VI no és només la forma en què està fet, sinó en la ubicació que li ha atorgat l’Ajuntament dins la sala de plens. En concret, el jutjat considera que el lloc actual, on s’asseu el públic, no és l’adequat perquè no s’integra “en l’eix principal del saló” ni “presideix de forma predominant” les sessions plenàries. La interlocutòria admet que no pot exigir que s’ubiqui damunt del lloc que ocupa l’alcalde perquè hi ha un escut de Girona tallat en pedra, però resol que ha d’estar en un “lloc preferent”: “Tot i que la normativa no assenyala un lloc concret, sí que exigeix, almenys, una ubicació integrada en l’espai del saló, proper a la presidència i dotat de preeminència visual immediata”, argumenta.
Així doncs, si Girona vol complir amb la sentència, Salellas haurà d’ubicar el retrat del monarca en un dels laterals “immediats” a la presidència: “Per damunt els membres de la corporació, quedant excloses les ubicacions laterals secundàries vinculades a la zona del públic i amb unes dimensions adequades i proporcionades”, apunten. En cas de no complir amb la resolució dins el termini estipulat, el jutjat emprendrà mesures per a una execució “forçosa”, les quals poden incloure multes “coercitives periòdiques” a les autoritats o funcionaris responsables i altres procediments legals. De moment, aquest dilluns el mosaic ha estat retirat de la sala de plens.