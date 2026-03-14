Letícia no va voler ser sempre ser periodista, sinó que també va tenir en ment altres professions que podrien haver impedit la seva coronació com a reina espanyola. Moltes vegades s’ha dit des del seu entorn que, des de ben petita, ja tenia molta curiositat i ganes d’investigar o de preguntar coses. L’instint i la passió per les notícies li ve de sang, diguéssim, tenint en compte que l’àvia va ser una locutora de ràdio molt coneguda a Astúries i que el seu pare també s’ha guanyat la vida en el món del mitjans de comunicació. Ara bé, ara s’ha sabut que la dona de Felip de Borbó té una professió frustrada. A què s’hauria dedicat si no hagués acabat estudiant Periodisme? Ella mateixa li ho ha reconegut a un actor que, sorprenentment, ha acabat onfessant-ho a la premsa.
Julián López, l’actor de Torrente 5, Ocho apellidos marroquís o La Hora Chanante, ha parlat amb les revistes del cor sobre Letícia. A Diez Minutos, han pogut entrevistar-lo a la catifa vermella del Festival de Málaga i això ha permès que se sàpiga el contingut d’una conversa que va mantenir amb Letícia fa tot just un any, quan van coincidir a la Mostra de Cinema Espanyol de Tudela.
En aquell moment, l’actor va adonar-se que realment és cert tot el que diuen que la monarca és una gran cinèfila: “Ho és i molt. Jo ja sabia que ho era, però és que si parles amb ella ho notes de debò. No havia vist la nostra pel·lícula, però tenia molt d’interès per veure-la i ens va preguntar per tots elsnostres projectes. La veritat és que em va donar molt bon rotllo i té molt d’atractiu personal de prop”.
I, després de fer-li la pilota d’aquesta manera, l’intèrpret ha revelat que en aquella conversa va descobrir un secret de Letícia: “Em va dir que li hauria encantat dedicar-se al cinema si no hagués estat periodista. Sí, va ser preciós. No ho recordava, però em va dir que li hauria encantat completament fer-ho”. “Vam perdre una gran cineasta, però hem guanyat una reina“, ha prosseguit en aquestes declaracions tan sorprenents.
Felip i Letícia, junts al cinema en les seves cites secretes
La premsa rosa va plena de fotografies de Felip i Letícia acudint al cinema, de fet, una de les poques passions que se sap que comparteixen. És bastant habitual que s’ocultin entre la multitud per acudir a alguna sala de cinema de Madrid, sempre a les sessions nocturnes i en versió original. L’última d’aquestes sortides? Fa pocs dies, quan la revista ¡Hola! va publicar que diversos testimonis els havien vist al cinema Ideal de la capital espanyola: “Els monarques espanyols han acudit a la sessió de la tarda, entre les set i les vuit del vespre”. No s’ha sabut quina pel·lícula han anat a veure, però la cartellera del moment té grans títols com Cumbres borrascosas, Hamnet o La Novia.