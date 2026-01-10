Tots els detalls de la trobada incòmoda de Letícia i el seu excunyat

Letícia i Jaime de Marichalar s’han retrobat aquesta setmana, en un acte públic, després de molt de temps sense veure’s. L’exmarit d’Elena de Borbó ha coincidit amb la monarca espanyola en un acte l’entrega dels Premis Internacionals de Periodisme que entrega El Mundo i, com era d’esperar, totes les mirades s’han centrat en la seva reacció.
L’exduc de Lugo no forma part de la família reial des del 2007, quan va anunciar-se oficialment la seva separació. Ara bé, durant un temps va ser cunyat de Letícia i van estar junts en uns quants sopars familiars. Mai no han tingut mala relació, de fet, si fem cas a les informacions que s’han publicat al respecte. Això sí, aquesta retrobada la qualifiquen de “molt incòmoda” per culpa de la situació que travessa la família reial.
Ell que està ben relacionat amb les altes esferes, ha aconseguit una invitació per a aquesta reunió en la qual hem vist personalitats tan diverses com Vicente Vallés, Albert Rivera, José Luis Martínez-Almeida, Cayetano Martínez de Irujo o Alberto Núñez Feijóo. No se l’esperava, si més no, i sembla que Letícia s’hauria quedat ben sorpresa quan ha vist que el seu excunyat apareixia a la llista de convidats: “Ha estat una cosa totalment inesperada”, diuen des de Vanitatis.
Letícia i Jaime de Marichalar, junts en un acte periodístic
Sorprenentment, no s’ha captat cap imatge d’ells dos junts i això sí que és sorprenent perquè de ben segur que els fotògrafs han fet l’impossible per aconseguir-la. A Letícia se l’ha vist saludar tothom, així que sobta que s’hagin ignorat d’aquesta manera: “Ni rastre d ecap interacció entre ells de manera pública”.
Letícia i Elena mai no han tingut una gran afinitat, pel que expliquen. Això sí, amb Jaime va arribar a trobar-hi “una persona de confiança i un suport”, segons la premsa de l’època. És per això que sobta que no s’hagin saludat ara que s’han retrobat anys després. Tampoc no hauria passat res si haguessin fet una fotografia dels dos junts, així que no s’acaba d’entendre per què s’han ignorat d’aquesta manera.
Jaime de Marichalar ha intentat mantenir-se allunyat de l’esfera pública al llarg d’aquests anys, encara que se l’ha anat veient a alguns actes i també l’han perseguit els paparazzi. Ara, torna a la primera línia per una retrobada que se suposa que ha estat incòmoda tenint en compte que han fet l’impossible per evitar retrobar-se. Ara serà el torn dels testimonis per explicar què ha passat a dins d’aquest acte i per què hi ha hagut tanta fredor entre ells.