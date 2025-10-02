L’afició desconeguda de Vicente Vallès i el pronòstic sobre Pedro Sánchez

Vicente Vallés ha estat l’últim convidat a El Hormiguero, un presentador que no dubta mai a oferir la seva opinió en uns editorials contundents a l’informatiu d’Antena 3. Molt còmplice amb Pablo Motos, ambdós han lamentat que se’ls fiscalitzi per parlar de l’actualitat: “Suposo que si estàs dins del club de la fachosefera sí que et fan ràbia les etiquetes… Les etiquetes són inevitables i no conec cap periodista al que no li hagin assignat cap, de manera que no només som nosaltres a les que ens les assignen”.
No han trigat a criticar a Pedro Sánchez, és clar: “L’oposició és un lloc on fa molt de fred i des d’allà és difícil encertar l’estratègia a seguir per treure el poder a qui està al govern”. Quan el valencià li ha preguntat si creu que el president aguantarà en el seu tron, Vicente ha dit que s’ho pregunta “cada dia“: “És molt difícil que el partit el faci fora perquè ell té un control enorme sobre l’estructura del partit. Dependrà exclusivament de la seva voluntat”.
Vicente Vallès havia acceptat ser entrevistat, en realitat, per promocionar la seva nova novel·la. Han parlat poc sobre el llibre, ja que a Pablo Motos li interessaven més altres temes. Per exemple, l’anècdota sobre ell que li ha explicat Matías Prats: “M’ha dit que mai no t’ha vist nerviós, només una vegada… en una tanda de penals“. El periodista és de l’Atlético de Madrid i confessa que pateix molt quan els veu jugar. Ell que havia intentat ser futbolista professional, va quedar-se a les portes.
Vicente Vallès confessa què farà quan es jubili
Molts es pregunten què farà quan es jubili. En aquesta ocasió, reconeix que té clar que canviarà de ciutat quan deixi de treballar: “Abans que naixés el meu fill petit, vam passar un Nadal a Gran Canària i ens vam enamorar de l’illa. Hem trobat un lloc on anar-hi habitualment que és Abades, un lloc que visitem sempre que podem. Ens ha fet tan feliç estar allà que tinc clar que hi acabarem vivint. El dia que em jubili, passaré llargues temporades a les Canàries”.
Fa molts anys que està a primera línia mediàtica, però és ara que ha confessat algunes de les seves aficions: “M’encanta la música, la tercera vocació després del futbol i el periodisme. M’agrada el rock i m’encanta ACDC. Entre els meus cantants preferits són Los Beatles, Supertramps i David Bowie”.