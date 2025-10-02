La afición desconocida de Vicente Vallès y el pronóstico sobre Pedro Sánchez

Vicente Vallés ha sido el último invitado en El Hormiguero, un presentador que no duda nunca en ofrecer su opinión en unos editoriales contundentes en el informativo de Antena 3. Muy cómplice con Pablo Motos, ambos han lamentado que se les fiscalice por hablar de la actualidad: «Supongo que si estás dentro del club de la fachosefera sí que te molestan las etiquetas… Las etiquetas son inevitables y no conozco a ningún periodista al que no le hayan asignado alguna, de manera que no solo somos nosotros a los que nos las asignan».

No han tardado en criticar a Pedro Sánchez, claro: «La oposición es un lugar donde hace mucho frío y desde allí es difícil acertar la estrategia a seguir para quitar el poder a quien está en el gobierno». Cuando el valenciano le ha preguntado si cree que el presidente aguantará en su trono, Vicente ha dicho que se lo pregunta «cada día«: «Es muy difícil que el partido lo eche porque él tiene un control enorme sobre la estructura del partido. Dependerá exclusivamente de su voluntad».

Vicente Vallés había aceptado ser entrevistado, en realidad, para promocionar su nueva novela. Han hablado poco sobre el libro, ya que a Pablo Motos le interesaban más otros temas. Por ejemplo, la anécdota sobre él que le ha contado Matías Prats: «Me ha dicho que nunca te ha visto nervioso, solo una vez… en una tanda de penales«. El periodista es del Atlético de Madrid y confiesa que sufre mucho cuando los ve jugar. Él que había intentado ser futbolista profesional, se quedó a las puertas.

Vicente Vallés confiesa qué hará cuando se jubile

Muchos se preguntan qué hará cuando se jubile. En esta ocasión, reconoce que tiene claro que cambiará de ciudad cuando deje de trabajar: «Antes de que naciera mi hijo pequeño, pasamos una Navidad en Gran Canaria y nos enamoramos de la isla. Hemos encontrado un lugar al que ir habitualmente que es Abades, un lugar que visitamos siempre que podemos. Nos ha hecho tan feliz estar allí que tengo claro que acabaremos viviendo allí. El día que me jubile, pasaré largas temporadas en las Canarias».

Lleva muchos años en primera línea mediática, pero es ahora que ha confesado algunas de sus aficiones: «Me encanta la música, la tercera vocación después del fútbol y el periodismo. Me gusta el rock y me encanta ACDC. Entre mis cantantes favoritos están Los Beatles, Supertramps y David Bowie».