Auténtica locura por las gafas de Pedro Sánchez: ¿qué tienen de especial?

Pedro Sánchez se ha viralizado en las últimas horas y no por algo que haya dicho, sino por un complemento estilístico que ha estrenado. Ayer mismo, el líder del PSOE admitía en el Senado haber recibido dinero en efectivo del partido en una comisión de investigación del caso Koldo muy hostil, con repreguntas e interrupciones. Ahora bien, se ha hablado mucho más de las gafas con las que se le ha visto por primera vez.

No se sabía que el político necesitaba gafas para leer, un detalle que sorprendentemente ha hecho enloquecer a la prensa de Madrid. Verlo ponerse y quitarse las gafas de manera compulsiva ha generado toda una avalancha de tuits de burla en X (el antiguo Twitter), hasta el punto que la marca de las gafas ha reaccionado y ha aprovechado esta tendencia para promocionarse.

¿De qué marca son las gafas de Pedro Sánchez?

«Para aclarar el tema del día, las gafas de Pedro Sánchez son unas Dior Monsieur vintage que le vendimos hace unos cinco años», han dicho desde la tienda en su perfil de Instagram. Y no contentos con eso, añaden más información. ¿Por ejemplo? Cuánto dinero pagó por esa montura de pasta: «El precio es, aproximadamente, de unos 250 € y, a juzgar por las imágenes, las gafas se mantienen como nuevas. Por eso todos los medios de comunicación han creído que las estrena hoy», añaden en un mensaje que los deja muy bien, claro, ya que demuestra que venden productos de calidad que te sirven, casi intactos, durante muchos años.

Entrevistan al vendedor de la tienda de gafas

Como decíamos, en las redes sociales se han multiplicado rápidamente un montón de tuits sobre el tema. Resulta muy curioso que verlo así haga tanta gracia, ya que simplemente se demuestra que tiene problemas de vista como la gran mayoría de ciudadanos. Pues bien, el programa de la Cadena SER Hora 25 ha localizado al vendedor que atendió a Pedro Sánchez aquel día de hace 5 años. Increíble, pero cierto.

¿Y qué ha explicado este buen hombre? Básicamente, ha sacado a la luz que el presidente es cliente desde hace 9 o 10 años. Tienen una tienda de gafas vintage en el centro de Madrid: «Vino con su esposa un día de hace casi 10 años y, desde entonces, es un cliente nuestro más. Y, de hecho, es un cliente fiel que venía desde antes de ser presidente».

«Estas gafas las compró hace cinco años, una pieza clásica sin estrenar de Dior Monsieur de los años 80 que vendemos dentro de nuestra colección de modelos antiguos y descatalogados. Estas son piezas un poco más especiales, más baratas que las Dior de hoy día y de mejor calidad«, ha proseguido.

Un detalle que puede parecer una tontería, pero que ha servido para desviar la atención y convertir a Pedro Sánchez en personaje de people por un día.