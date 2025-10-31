Autèntica bogeria per les ulleres de Pedro Sánchez: què tenen d’especial?

Pedro Sánchez s’ha viralitzat en les últimes hores i no per res del que hagi dit, sinó pel complement estilístic que ha estrenat. Ahir mateix, el líder del PSOE admetia al Senat haver rebut diners en efectiu del partit en una comissió d’investigació del cas Koldo molt hostil, amb repreguntes i interrupcions. Ara bé, s’ha parlat moltíssim més de les ulleres de veure amb les quals se l’ha vist per primera vegada.
No se sabia que el polític necessitava ulleres per llegir, un detall que sorprenentment ha fet embogir la premsa de Madrid. Veure’l posar-se i treure les ulleres de manera compulsiva ha generat tot una allau de tuits de mofa a X (l’antic Twitter), fins al punt que la marca de les ulleres ha reaccionat i ha aprofitat aquesta tendència per promocionar-se.
De quina marca són les ulleres de Pedro Sánchez?
“Per aclarir el tema del dia, les ulleres de Pedro Sánchez són unes Dior Monsieur vintage que vam vendre-li fa uns cinc anys”, han dit des de la botiga en el seu perfil d’Instagram. I no contents amb això, afegeixen més informació. Per exemple? Quants diners va pagar per aquesta muntura de pasta: “El preu és, aproximadament, d’uns 250 € i, a jutjar per les imatges, les ulleres es mantenen com noves. Per això tots els mitjans de comunicació han cregut que les estrena avui”, afegeixen en un missatge que els deixa molt bé, és clar, ja que demostra que venen productes de qualitat que et serveixen, gairebé intactes, durant molts anys.
Entrevisten el venedor de la botiga d’ulleres
Com dèiem, a les xarxes socials s’han multiplicat ràpidament un munt de tuits sobre el tema. Resulta molt curiós que veure’l així faci tanta gràcia, ja que simplement es demostra que té problemes de vista com la gran majoria de ciutadans. Doncs bé, el programa de la Cadena SER Hora 25 ha localitzat el venedor que va atendre Pedro Sánchez aquell dia de fa 5 anys. Increïble, però cert.
I què ha explicat aquest bon home? Bàsicament, ha tret a la llum que el president n’és client des de fa 9 o 10 anys. Tenen una botiga d’ulleres vintage al centre de Madrid: “Va venir amb la seva dona un dia de farà gairebé 10 anys i, des de llavors, és un client nostre més. I, de fet, és un client fidel que va venir des d’abans de ser president”.
“Aquestes ulleres la va comprar farà cinc anys, una peça clàssica sense estrenar de Dior Monsieur dels anys 80 que venem dins de la nostra col·lecció de models antics i descatalogats. Aquestes són peces una mica més especials, més barates que les Dior d’avui dia i de millor qualitat“, ha prosseguit.
Un detall que pot semblar una ximpleria, però que ha servit per desviar l’atenció i convertir Pedro Sánchez en personatge de people per un dia.