Sánchez admet al Senat haver rebut diners en efectiu del PSOE

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha admès al Senat haver rebut diners en efectiu del PSOE, però ha defensat que mai van superar els 1.000 euros i que sempre van ser justificats. “En alguna ocasió he pogut liquidar despeses [en efectiu], sempre contra factura”, ha reconegut Sánchez en la seva compareixença a la comissió d’investigació del cas Koldo, un parany organitzat pel PP per intentar enxampar-lo en alguna contradicció. El líder del PSOE, que ha comparegut una seixantena de vegades a la cambra alta, ha arribat amb molta documentació i una bateria de respostes prefabricades que han generat moments de molta tensió. Sánchez ha titllat sessió de “circ” i de “comissió de difamació” i ha enutjat el seu president, el popular Eloy Suárez, que li havia demanat que es prengués seriosament les preguntes.
Sánchez pràcticament no havia tingut temps ni de posar ordre als papers que duia preparats que la senadora d’UPN Maria Caballero li ha disparat la gran pregunta: “Ha rebut algun pagament en efectiu del seu partit en sobres?” La seva resposta –”el PSOE és un partit que té un finançament absolutament net”– no ha agradat Caballero, que ha començat un interrogatori hostil amb repreguntes i interrupcions –amb assistència de gol inclosa de Suárez, que ha recordat a Sánchez que la pregunta era molt “concreta”– fins que el president espanyol ha admès els pagaments en efectiu. Ha estat una resposta defensiva més per prevenir futurs embolics que per aportar informació útil a la comissió, ja que no ha donat cap més detall.
El president espanyol, que està acompanyat a la sala pel secretari d’Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas, i el director del departament d’Afers Institucionals, Iván García Yustos, ha insistit que els pagaments en efectiu són habituals a totes les empreses i organitzacions i que en cap cas es pot considerar un indicador de l’existència d’una caixa B del partit. “No hi ha pagaments sense documentar”, ha remarcat. De fet, Sánchez ha aprofitat per enviar un dard al PP recordant que altres partits que “paguen sobresous moltes vegades sense declarar i rebuts en negre” i que, en canvi, el PSOE liquida les seves despeses de forma “perfectament regular”. La senadora d’UPN no s’ha donat per al·ludida i li ha retret que el seu partit no és el PP i ha acusat Sánchez de “mentir” sobre els pagaments en efectiu.
Sánchez calca l’argumentari de la gerent del PSOE
La compareixença de Pedro Sánchez ha estat pràcticament calcada a la de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, que la setmana passada també va insistir que “no hi ha hagut cap pagament en efectiu que no estigui documentat”. L’ofensiva del PP al Senat se centra en l’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, que assegura no haver trobat els justificants per diversos pagaments en efectiu que el partit havia abonat a l’exministre de Transports, José Luís Ábalos. “En poques ocasions es paga en efectiu”, va defensar Fuentes, que va assumir la gerència del PSOE l’any 2021. Va assegurar que es tracta d’una excepció i que només s’autoritza per imports inferiors als 1.000 euros.
En referència a Sánchez, va dir que el president del govern espanyol, “igual que qualsevol persona que treballa per l’organització, ha pogut cobrar del partit, per descomptat, i ha cobrat mitjançant transferències i ha cobrat en algunes ocasions també en efectiu”, va admetre. Amb tot, Fuentes va garantir que Sánchez no ha cobrat en efectiu des que ella és gerent, però va voler posar la mà al foc pels seus predecessors.
El PSOE admet pagaments en efectiu de gairebé un milió d’euros
Aquesta mateixa setmana el PSOE ha entregat al Tribunal Suprem diversa documentació sobre els pagaments en metàl·lic del partit corresponents a les despeses de l’equip de la Secretaria d’Organització, càrrec que liderava primer el mateix Ábalos i després Santos Cerdán, també investigat pel cas Koldo i que està en presó provisional. Els informes documenten retirades en efectiu del banc a la caixa del PSOE per valor de 942.388 euros entre el 2017 i el 2024, una mitjana de gairebé 120.000 euros anuals. Els socialistes mantenen que “tots els pagaments estan en la comptabilitat oficial del partit, que és l’única que existeix, i els pagaments en efectiu es retiren del banc”.