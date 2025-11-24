Aliança Catalana es dispara i empata amb Junts al nou CEO

Aliança Catalana manté el seu ascens imparable i ja empataria amb Junts en cas de celebrar-se eleccions al Parlament, segons la tercera onada del baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) publicat aquest dilluns. El partit de Sílvia Orriols obtindria entre 19 i 20 escons, els mateixos que Junts, i les dues formacions es disputarien la tercera plaça. El PSC tornaria a guanyar les eleccions (38-40), però es confirma un cert desgast, i ERC seria segona força amb 22-23. Per la seva banda, Vox també creix (13-14) i ja quedaria per davant del PP (12-13). Els Comuns es quedarien amb 6 diputats i la CUP (3-4) tindria opcions de repetir resultats.
Junts és sens dubte el partit més perjudicat per la pujada d’Aliança Catalana, ja que perdria fins a 15 diputats en comparació amb les eleccions del 2024 i entre 6 i 8 punts en intenció de vot. Els de Puigdemont va obtenir el 21,61% dels vots en les últimes eleccions, mentre que ara es mourien entre el 13% i el 15%. Per la seva banda, Aliança Catalana multiplica per deu els seus escons –passa de 2 a 20– i guanyaria entre 7 i 10 en intenció de vot –passa del 3,78% el 2024 a l’11-14% del CEO. El PSC, que el 2024 va obtenir gairebé el 28% dels vots, baixa lleugerament i es mouria entre el 24% i el 27%, mentre que ERC es recupera i passa del 13,68% al 14%-17%.
El treball de camp de l’últim baròmetre de l’any s’ha fet amb base a 2.000 entrevistes realitzades entre el 13 d’octubre i l’11 de novembre, coincidint amb la ruptura de Junts amb el PSOE a Madrid (27-30 d’octubre) i la compareixença de Pedro Sánchez al Senat per la comissió d’investigació del cas Koldo (30 d’octubre).
Fa un parell de setmanes que corria el rumor d’un augment sense precedents de l’extrema dreta a Catalunya, en especial d’Aliança Catalana. Els possibles resultats del CEO s’havien filtrat de manera interessada, en especial a la xarxa social X, i molts seguidors i opinadors d’AC havien avisat que el nou baròmetre portaria sorpreses importants. Fins i tot s’havia especulat que el partit de Sílvia Orriols podria situar-se com a segona força al Parlament.
Em filtren aquest possible sondeig del CEO amb la ultradreta feixista d'Aliança Catalana com a 2a força i la suma de les dues formacions ultres (AC+VOX) primera. pic.twitter.com/vZdEIJ4j1m— Arqueòleg 🏺🌈🔻🇵🇸 (@arqueoleg) November 22, 2025
Molts canvis respecte a l’últim CEO
La segona onada del baròmetre del CEO també va tenir de protagonista l’extrema dreta, tant catalana com espanyola, que és l’espai que més guanyaria en el supòsit que s’avancessin les eleccions al Parlament. Al sondeig del juliol, el PSC repetia com a primera força del Parlament amb 40-42 escons, un resultat molt similar als de les eleccions del 2024. Junts ja anava de baixada, tot i que s’estabilitzava en els 28-30 diputats, lluny dels 35 que té ara, i ERC també aguantava al voltant del 21-23 escons. Els grans beneficiats del baròmetre de l’estiu va ser Aliança Catalana, que es disparava a 10-11 escons, i Vox, que pujava a 12-14 i ja trepitjava els talons al PP, que es mantenia en els 14-15. Els Comuns (5-6) i la CUP (3-4) també obtenien un resultat molt similar als dels últims comicis.