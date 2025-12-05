Junts descarta pactes al Parlament amb Aliança Catalana: “Són clarament racistes”

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha descartat arribar a acords o votar a favor de propostes d’Aliança Catalana al Parlament. “Es fa molt difícil poder votar res quan el partit està liderat per una persona i una cúpula que són clarament xenòfobs i racistes“, ha dit Vergés en una entrevista a Catalunya Ràdio. El diputat ha assegurat que coneix bé la formació de Sílvia Orriols perquè la seva família ve de Ripoll. “Davant aquestes actituds que contravenen totalment l’humanisme del catalanisme polític, nosaltres no podem pactar amb aquesta gent”.
Les contundents declaracions de Vergés arriben l’endemà que Junts hagi aconseguit que el PSOE i el PP acceptin accelerar la tramitació de la llei orgànica de multireincidència que proposava el partit. El text formava part de la llarga llista d’incompliments que el partit de Carles Puigdemont retreia al PSOE i a Pedro Sánchez i, si no hi ha contratemps, es podrà aprovar en el pròxim període de sessions del Congrés, que començarà el mes de febrer. Es tracta d’una doble victòria per a Junts, que aconsegueix arrossegar el PSOE cap als seus posicionaments ideològics en detriment dels seus socis d’esquerres i, de retruc, marca perfil davant d’Aliança Catalana, reforçant el discurs que la formació juntaire “afronta els problemes de cara, sense radicalismes”.
Junts vol liderar els debats incòmodes
Tot i que les enquestes que cada vegada donen més protagonisme a Aliança Catalana en detriment de Junts, el partit de Puigdemont manté la calma i aposta per liderar el debat sobre qüestions delicades com la multireincidència, les ocupacions delinqüencials o els graus en el padró per evitar que l’extrema dreta se n’apropiï. Fa unes setmanes, el secretari general de Junts, Jordi Turull, elogiava els alcaldes del seu partit per haver posat sobre la taula els “reptes i amenaces” que afecten el món local i que necessiten una resposta urgent i contundent. “Moltes són les amenaces i els reptes als quals hem de fer front, però ens heu ensenyat que no en defugim absolutament ni un”, va dir Turull en la seva intervenció en l’inici de la convenció municipalista de Junts del passat mes d’octubre.
El partit de Carles Puigdemont ha assegurat que el cordó sanitari contra Aliança Catalana al Parlament no ha funcionat, com tampoc ha funcionat a cap altre país europeu, i aposta per “confrontar” el partit d’extrema dreta amb els posicionaments polítics del partit. Turull insistia fa uns dies que Junts no està disposat a fer “cops de volant” ni entrar en el “fang” per disputar-li el vot a Sílvia Orriols. “No farem les coses pel pèndol i per quatre vots”, va declarar amb contundència en un acte a Barcelona. “Nosaltres no volem ser l’alternativa a Aliança Catalana, volem ser l’alternativa al Govern de Salvador Illa”.
Què passarà amb les municipals?
Fins ara, Junts ha esquivat la confrontació directa amb Aliança Catalana, amb qui comparteix una base de votants potencials important. Diversos dirigents han criticat el “discurs d’odi” que promou el partit d’extrema dreta, però sempre amb la boca petita. Per això les declaracions de Salvador Vergés poden ser un canvi important en la política de comunicació del partit. Amb tot, Vergés només ha fet referència als pactes al Parlament i ha evitat mencionar les eleccions municipals, que sempre es regeixen per unes dinàmiques diferents que les eleccions al Parlament i permeten un marge de negociació i pacte molt més ampli sense comprometre el discurs nacional. De fet, Jordi Turull no s’ha volgut mullar sobre possibles pactes locals amb Aliança Catalana i avisa que l’abordatge dels pactes postelectorals es farà després de les eleccions municipals del 2027.