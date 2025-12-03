Resposta de Junts per Catalunya a la imploració de suport de Pedro Sánchez. A primera hora d’aquest matí, la mà dreta de Carles Puigdemont al Congrés, Míriam Nogueras, ha estat l’encarregada de donar la resposta a la proposta de Sánchez per recuperar el suport dels juntaires en una legislatura assetjada per escàndols de corrupció, una contínua tensió amb els socis parlamentaris i una amnistia inaplicada. Des de la seu de la formació a Barcelona, Nogueras ha insistit que Junts “manté la posició” i que, en qualsevol cas, a qui li toca bellugar fitxa és a Sánchez i als socialistes aprovant els “acords troncals” que no s’han complert després de 22 mesos de negociació a Suïssa.
De fet, Nogueras ha remarcat que els acords del Consell de Ministres celebrat aquest dimarts són mesures pendents des de fa temps però que no formen part del gruix important dels pactes de Brussel·les, com ara les competències en immigració o l’oficialitat del català a Europa. Dues mesures que consideren indispensables per acostar-se a la taula de negociació. “Els nostres vots no es regalen”, ha sentenciat Nogueras. En aquesta línia, tampoc s’ha estalviat certa ironia en apuntar que la decisió d’ahir mostra que els socialistes “no és que no poguessin, sinó que no volien”.
“Som on érem”
Nogueras ha deixat clar que des del 27 d’octubre es va iniciar el trencament, el bloqueig de la legislatura i la pèrdua de la majoria. Un fet que ha obligat Sánchez a esperonar aprovant acords menors que havien negociat amb Junts. “Junts som on érem”, ha emfatitzat per afegir que els acords d’ahir són “part del que fa temps que ‘s’hauria d’haver aprovat”. “Només reaccionen quan estan acorralats, sense els vots dels catalans no poden aprovar res, i aquests vots no es regalen”, ha advertit enumerant diversos acords i pactes encara per complir, especialment, el català a Europa o les competències per la gestió de la immigració.
En tot cas, Junts “constata la debilitat política de Sánchez” i en vol treure partit de manera passiva, és a dir, a l’aguait i espera dels moviments que pugui fer des de la Moncloa, però amb un to desmenjat. Una posició que ha permès a Nogueras burxar ERC i l’estratègia del seu cap de files al Congrés, Gabriel Rufián. “És molt fàcil anunciar acords, i fer tuits i tots ho fan, però hi ha una cosa de la qual poc se’n parla i és que aquests titulars es compleixen, i pocs gosem dir, així no”, ha sentenciat. També ha retret que el president Salvador Illa continuï “amagat” quan els catalans i Catalunya necessita unes institucions que la defensin. I en el paquet de crítiques també hi ha afegit l’esquerra espanyola, que “té por de perdre vots només pel fet de negociar amb els catalans”.
En aquesta línia, Nogueras ha convertit Junts en un espai de negociació nua i crua, i en interès dels catalans perquè no volen ni participar en “blocs ideològics ni espanyols”. “Junts som allà on érem la setmana passada, són els socialistes els que han bloquejat la legislatura, són ells els que s’han ficat en aquest problema i els que n’han de sortir, no ens sentim segrestats per cap bloc ni ideològics ni espanyols”, ha conclòs. Nogueras tampoc ha volgut fixar cap marge al calendari del compliment dels deures pendents.