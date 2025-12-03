Respuesta de Junts per Catalunya a la imploración de apoyo de Pedro Sánchez. A primera hora de esta mañana, la mano derecha de Carles Puigdemont en el Congreso, Míriam Nogueras, ha sido la encargada de dar la respuesta a la propuesta de Sánchez para recuperar el apoyo de los de Junts en una legislatura asediada por escándalos de corrupción, una continua tensión con los socios parlamentarios y una amnistía inaplicada. Desde la sede de la formación en Barcelona, Nogueras ha insistido en que Junts «mantiene la posición» y que, en cualquier caso, a quien le toca mover ficha es a Sánchez y a los socialistas aprobando los «acuerdos troncales» que no se han cumplido después de 22 meses de negociación en Suiza.

De hecho, Nogueras ha remarcado que los acuerdos del Consejo de Ministros celebrado este martes son medidas pendientes desde hace tiempo pero que no forman parte del grueso importante de los pactos de Bruselas, como ahora las competencias en inmigración o la oficialidad del catalán en Europa. Dos medidas que consideran indispensables para acercarse a la mesa de negociación. «Nuestros votos no se regalan», ha sentenciado Nogueras. En esta línea, tampoco se ha ahorrado cierta ironía al apuntar que la decisión de ayer muestra que los socialistas «no es que no pudieran, sino que no querían».

«Estamos donde estábamos»

Nogueras ha dejado claro que desde el 27 de octubre se inició la ruptura, el bloqueo de la legislatura y la pérdida de la mayoría. Un hecho que ha obligado a Sánchez a espolear aprobando acuerdos menores que habían negociado con Junts. «Junts estamos donde estábamos», ha enfatizado para añadir que los acuerdos de ayer son «parte de lo que hace tiempo ‘se debería haber aprobado». «Solo reaccionan cuando están acorralados, sin los votos de los catalanes no pueden aprobar nada, y esos votos no se regalan», ha advertido enumerando varios acuerdos y pactos aún por cumplir, especialmente, el catalán en Europa o las competencias para la gestión de la inmigración.

En todo caso, Junts «constata la debilidad política de Sánchez» y quiere sacar partido de manera pasiva, es decir, al acecho y a la espera de los movimientos que pueda hacer desde la Moncloa, pero con un tono despreocupado. Una posición que ha permitido a Nogueras pinchar a ERC y la estrategia de su líder en el Congreso, Gabriel Rufián. «Es muy fácil anunciar acuerdos, y hacer tuits y todos lo hacen, pero hay una cosa de la que poco se habla y es que esos titulares se cumplen, y pocos nos atrevemos a decir, así no», ha sentenciado. También ha reprochado que el presidente Salvador Illa continúe «escondido» cuando los catalanes y Cataluña necesitan unas instituciones que la defiendan. Y en el paquete de críticas también ha añadido a la izquierda española, que «tiene miedo de perder votos solo por el hecho de negociar con los catalanes».

En esta línea, Nogueras ha convertido a Junts en un espacio de negociación pura y dura, y en interés de los catalanes porque no quieren ni participar en «bloques ideológicos ni españoles». «Junts estamos donde estábamos la semana pasada, son los socialistas los que han bloqueado la legislatura, son ellos los que se han metido en este problema y los que deben salir de él, no nos sentimos secuestrados por ningún bloque ni ideológicos ni españoles», ha concluido. Nogueras tampoco ha querido fijar ningún margen en el calendario del cumplimiento de los deberes pendientes.