El gobierno español espera «restablecer la confianza» de Junts con nuevos gestos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado en que el “cumplimiento de los compromisos” anunciados por Pedro Sánchez sirva para “restablecer la confianza que se ha perdido con Junts”. Al igual que hizo Sánchez en la ronda de entrevistas de este martes, Montero ha reconocido que no han sido “diligentes” a la hora de cumplir con los acuerdos con el partido de Carles Puigdemont. Las declaraciones se producen después de que Junts haya pasado la pelota al PSOE y haya reclamado a Sánchez que “tome decisiones” si realmente quiere reconstruir puentes con su formación. “Hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir y hay tiempo para tomar decisiones”, ha dicho la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. “Hemos negociado, hemos cumplido y hemos tomado decisiones. A partir de ahora quien debe tomar decisiones es el PSOE”, ha insistido la diputada catalana.

Montero, que durante semanas repitió el mantra de que el gobierno español ya había hecho su parte de los acuerdos de Bruselas, ahora ya reconoce que es “muy importante cumplir con los compromisos de Junts, como también con cualquier otra formación política, y continuar avanzando en medidas que son complejas, que son difíciles y que requieren todo nuestro esfuerzo”. En concreto se refería a la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que está atascada por las reticencias de algunos países como Alemania. La ministra de Hacienda, que en pocos meses dejará el cargo para centrarse en las elecciones andaluzas del próximo año, ha recordado a Junts que la mayoría de investidura, ahora rota, todavía tiene mucho trabajo por hacer para continuar avanzando en expedientes clave como la vivienda o los derechos laborales.

La mano derecha de Sánchez en el gobierno español ha prometido que en las próximas semanas se darán más pasos para recuperar la confianza del partido catalán. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó dos reivindicaciones recurrentes de los junteros: la flexibilización de los criterios para que los ayuntamientos puedan invertir con más facilidad en vivienda, alumbrado público, gestión del agua o residuos y el aplazamiento hasta 2027 del nuevo sistema de facturación electrónica para pequeñas empresas y autónomos. “Todavía tenemos cosas muy importantes por hacer”, ha insistido Montero. Este martes, Sánchez aseguró que en las próximas semanas habrá más novedades, como unas ayudas a propietarios de pisos por impagos del alquiler o un impulso a la tramitación parlamentaria de leyes de Junts contra las ocupaciones y la multirreincidencia.

El presidente español, Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE | Roger Pi de Cabanyes

Ferraz también promete ponerse las pilas

Fuentes socialistas también han respondido al envite de Junts y mantienen la predisposición del partido a continuar avanzando en los acuerdos pendientes de cumplir. Ferraz ha prometido ponerse las pilas para recuperar el diálogo con el partido de Puigdemont, que ahora mismo está “roto”, tal como reconoció Sánchez. De hecho, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha asegurado este miércoles que los canales de comunicación con los socialistas están cortados y que se enteraron de las propuestas del presidente español a través de la prensa. Los socialistas insisten en que quieren cumplir con los compromisos adquiridos y que las “medidas pendientes” anunciadas por Sánchez forman parte de una “hoja de ruta compartida” con los independentistas catalanes.

Desde Ferraz confían en que este primer gesto, y los que vendrán en las próximas semanas, sirvan para “abrir un diálogo que requerirá mucho trabajo y generosidad por parte de todos” con el objetivo de reconstruir una relación complicada que, a pesar de todo, ha dado buenos resultados hasta ahora, dicen, como la aprobación de la ley de amnistía o el uso del catalán como lengua de trabajo en el Congreso.