El govern espanyol espera “restablir la confiança” de Junts amb nous gestos

La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha confiat que el “compliment dels compromisos” anunciats per Pedro Sánchez serveixi per “restablir la confiança que s’ha perdut amb Junts”. Igual que va fer Sánchez en la ronda d’entrevistes d’aquest dimarts, Montero ha reconegut que no han estat “diligents” a l’hora de complir amb els acords amb el partit de Carles Puigdemont. Les declaracions es produeixen després que Junts hagi passat la pilota al PSOE i hagi reclamat a Sánchez que “prengui decisions” si realment vol refer ponts amb la seva formació. “Hi ha temps per negociar, hi ha temps per complir i hi ha temps per prendre decisions”, ha dit la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. “Hem negociat, hem complert i hem pres decisions. A partir d’ara qui ha de prendre decisions és el PSOE”, ha insistit la diputada catalana.
Montero, que durant setmanes va repetir el mantra que el govern espanyol ja havia fet la seva part dels acords de Brussel·les, ara ja reconeix que és “molt important complir amb els compromisos de Junts, com també amb qualsevol altra formació política, i continuar avançant en mesures que són complexes, que són difícils i que requereixen tot el nostre esforç”. En concret es referia a l’oficialitat del català a la Unió Europea, que està encallat per les reticències d’alguns països com Alemanya. La ministra d’Hisenda, que en pocs mesos abandonarà el càrrec per centrar-se en les eleccions andaluses de l’any vinent, ha recordat a Junts que la majoria d’investidura, ara trencada, encara té molta feina per fer per continuar avançant en carpetes clau com l’habitatge o els drets laborals.
La mà dreta de Sánchez al govern espanyol ha promès que en les pròximes setmanes es faran més passes per recuperar la confiança del partit català. Aquest dimarts, el Consell de Ministres va aprovar dues reivindicacions recurrents dels juntaires: la flexibilització dels criteris perquè els ajuntaments puguin invertir amb més facilitat en habitatge, enllumenat públic, gestió de l’aigua o residus i l’ajornament fins al 2027 del nou sistema de facturació electrònica per a les petites empreses i autònoms. “Encara tenim coses molt importants per fer”, ha insistit Montero. Aquest dimarts, Sánchez va assegurar que en les pròximes setmanes hi haurà més novetats, com unes ajudes a propietaris de pisos per impagaments del lloguer o una empenta a la tramitació parlamentària de lleis de Junts contra les ocupacions i la multireincidència.
Ferraz també promet posar-se les piles
Fonts socialistes també han respost a l’embat de Junts i mantenen la predisposició del partit a continuar avançant en els acords pendents de complir. Ferraz ha promès posar-se les piles per recuperar el diàleg al partit de Puigdemont, que ara mateix està “trencat”, tal com va reconèixer Sánchez. De fet, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha assegurat aquest dimecres que els canals de comunicació amb els socialistes estan tallats i que es van assabentar de les propostes del president espanyol a través de la premsa. Els socialistes insisteixen que volen complir amb els compromisos adquirits i que les “mesures pendents” anunciades per Sánchez formen part d’un “full de ruta compartit” amb els independentistes catalans.
Des de Ferraz confien que aquest primer gest, i els que vindran en les pròximes setmanes, serveixin per “obrir un diàleg que requerirà molta feina i generositat per part de tothom” amb l’objectiu de refer una relació complicada que, malgrat tot, ha donat bons resultats fins ara, diuen, com l’aprovació de la llei d’amnistia o l’ús del català com a llengua de treball al Congrés.