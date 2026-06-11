Lidl estrena una mosquitera per a portes de fàcil instal·lació sense trepants per menys de 3 euros

La calor ja comença a prémer amb força i amb la brisa nocturna arriba el pitjor enemic de l’estiu. Parlem dels mosquits i les polilles que envaeixen el teu saló tan bon punt decideixes obrir les portes per refrescar la casa.
Mantenir les finestres tancades i barrades no és una opció viable si no vols fondre’t dins de la teva pròpia llar. (Sí, nosaltres també patim aquelles nits eternes de zumzeigs insuportables i picades molestes).
La solució tradicional sempre ha passat per omplir les habitacions d’insecticides químics o gastar una fortuna en estructures fixes d’alumini. Un autèntic mal de cap si estàs de lloguer i el teu propietari no et permet fer forats a la paret.
Per sort, la solució definitiva ha arribat de la mà dels supermercats alemanys més famosos del nostre país. Lidl acaba de llançar un producte revolucionari que promet canviar les teves nits estivals per una quantitat de diners ridícula.
Adéu als bitxos sense esforç ni eines
El gegant del descompte ha inclòs en el seu últim catàleg de basar una mosquitera per a portes que destaca per la seva increïble facilitat d’ús. Oblida’t de treure la caixa d’eines, mesurar al mil·límetre o desesperar-te col·locant incòmodes tacs i cargols.
Aquest pràctic invent té un preu de tan sols 2,49 euros, una xifra irrisòria que alleujarà enormement la nostra butxaca. El gran avantatge competitiu d’aquest model és que s’instal·la de forma neta i ràpida gràcies al seu sistema lliure de trepants.
El paquet inclou un rotlle de set metres de cinta autoadherent d’alta resistència que es fixa directament al marc. El teixit de la malla està pensat per cobrir grans superfícies, protegint tant els accessos principals com les sortides a terrasses.
La clau de l’èxit està en la preparació del marc: neteja bé la superfície amb alcohol abans d’enganxar la cinta per assegurar-te que la mosquitera aguanti intacta tot l’estiu, resistint les ratxes de vent i l’ús diari.
Mesures universals i opcions per a les teves finestres
Les dimensions exactes d’aquesta lona protectora per a portes són de 130 x 220 centímetres, una mida estàndard molt versàtil. Només necessites un cúter o unes tisores domèstiques per retallar el material sobrant i adaptar-lo perfectament al teu espai disponible.
La cadena alemanya no s’ha oblidat de les habitacions i ha llançat una versió adaptada per a les zones altes de la casa. Si ho prefereixes, pots aconseguir el set de dues unitats específiques per a finestres, que mesuren 130 x 150 centímetres pel mateix preu.
Aquesta alternativa et permet ventilar els dormitoris durant la matinada amb total tranquil·litat i sense por a despertar-te amb picades. El teixit tècnic de la malla frena el pas dels insectes voladors més petits però permet una circulació d’aire òptima.
El millor de tot és que aquest accessori no altera l’estètica exterior de la façana ni danya els perfils de PVC o fusta. En acabar la temporada de calor, es retira amb suavitat sense deixar restes molestes de pega en els teus marcs.
La bogeria del basar que vola de les prestatgeries
Estàs pensant a comprar-la còmodament des del sofà de casa teva? Lamentem dir-te que aquesta vegada hauràs de sortir al carrer.
Aquest article estrella de la temporada estival està disponible de forma exclusiva als establiments físics de la cadena de supermercats. No busquis a la seva plataforma digital perquè aquesta ganga forma part de les seves ofertes flaix de botiga.
La data marcada al calendari és aquest mateix divendres 5 de juny, coincidint amb la renovació del seu fullet setmanal d’oportunitats. T’advertim que l’estoc disponible sol ser bastant limitat en aquest tipus de campanyes tan agressives de preu.
Tenint en compte el baixíssim cost del producte i la necessitat imminent de protegir els habitatges, les existències duraran un sospir. Les cues a les portes dels establiments a primera hora del matí solen ser habituals amb llançaments d’aquest tipus.
Si vols passar un estiu tranquil i sense visites inesperades d’insectes, t’aconsellem que no t’encantis. Acosta’t a la teva botiga més propera abans que pengin el cartell d’esgotat i gaudeix de la brisa nocturna sense preocupacions.