Lidl lanza mosquitera para puertas fácil de instalar sin taladros por menos de 3 euros

El calor ya comienza a apretar con fuerza y con la brisa nocturna llega el peor enemigo del verano. Hablamos de los mosquitos y las polillas que invaden tu salón en cuanto decides abrir las puertas para refrescar la casa.

Mantener las ventanas cerradas y trabadas no es una opción viable si no quieres derretirte dentro de tu propio hogar. (Sí, nosotros también sufrimos esas noches eternas de zumbidos insoportables y picaduras molestas).

La solución tradicional siempre ha sido llenar las habitaciones de insecticidas químicos o gastar una fortuna en estructuras fijas de aluminio. Un auténtico dolor de cabeza si estás de alquiler y tu propietario no te permite hacer agujeros en la pared.

Por suerte, la solución definitiva ha llegado de la mano de los supermercados alemanes más famosos de nuestro país. Lidl acaba de lanzar un producto revolucionario que promete cambiar tus noches estivales por una cantidad de dinero ridícula.

Adiós a los bichos sin esfuerzo ni herramientas

El gigante del descuento ha incluido en su último catálogo de bazar una mosquitera para puertas que destaca por su increíble facilidad de uso. Olvídate de sacar la caja de herramientas, medir al milímetro o desesperarte colocando incómodos tacos y tornillos.

Este práctico invento tiene un precio de tan solo 2,49 euros, una cifra irrisoria que aliviará enormemente nuestro bolsillo. La gran ventaja competitiva de este modelo es que se instala de forma limpia y rápida gracias a su sistema libre de taladros.

El paquete incluye un rollo de siete metros de cinta autoadhesiva de alta resistencia que se fija directamente al marco. El tejido de la malla está pensado para cubrir grandes superficies, protegiendo tanto los accesos principales como las salidas a terrazas.

La clave del éxito está en la preparación del marco: limpia bien la superficie con alcohol antes de pegar la cinta para asegurarte de que la mosquitera aguante intacta todo el verano, resistiendo las rachas de viento y el uso diario.

Medidas universales y opciones para tus ventanas

Las dimensiones exactas de esta lona protectora para puertas son de 130 x 220 centímetros, un tamaño estándar muy versátil. Solo necesitas un cúter o unas tijeras domésticas para recortar el material sobrante y adaptarlo perfectamente a tu espacio disponible.

La cadena alemana no se ha olvidado de las habitaciones y ha lanzado una versión adaptada para las zonas altas de la casa. Si lo prefieres, puedes conseguir el set de dos unidades específicas para ventanas, que miden 130 x 150 centímetros por el mismo precio.

Esta alternativa te permite ventilar los dormitorios durante la madrugada con total tranquilidad y sin miedo a despertarte con picaduras. El tejido técnico de la malla frena el paso de los insectos voladores más pequeños pero permite una circulación de aire óptima.

Lo mejor de todo es que este accesorio no altera la estética exterior de la fachada ni daña los perfiles de PVC o madera. Al acabar la temporada de calor, se retira con suavidad sin dejar restos molestos de pegamento en tus marcos.

La locura del bazar que vuela de las estanterías

¿Estás pensando en comprarla cómodamente desde el sofá de tu casa? Lamentamos decirte que esta vez tendrás que salir a la calle.

Este artículo estrella de la temporada estival está disponible de forma exclusiva en los establecimientos físicos de la cadena de supermercados. No busques en su plataforma digital porque esta ganga forma parte de sus ofertas flash de tienda.

La fecha marcada en el calendario es este mismo viernes 5 de junio, coincidiendo con la renovación de su folleto semanal de oportunidades. Te advertimos que el stock disponible suele ser bastante limitado en este tipo de campañas tan agresivas de precio.

Teniendo en cuenta el bajísimo coste del producto y la necesidad inminente de proteger las viviendas, las existencias durarán un suspiro. Las colas en las puertas de los establecimientos a primera hora de la mañana suelen ser habituales con lanzamientos de este tipo.

Si quieres pasar un verano tranquilo y sin visitas inesperadas de insectos, te aconsejamos que no te demores. Acércate a tu tienda más cercana antes de que cuelguen el cartel de agotado y disfruta de la brisa nocturna sin preocupaciones.