Carrefour compite con Zara Home con su nueva vajilla de gres de 16 piezas por menos de 27 euros

Organizar una cena en la terraza con amigos es el plan estrella de las noches de verano. Sin embargo, al sacar los platos del armario, la realidad nos golpea: están desgastados, desparejados o pasados de moda.

Seguro que tú también has sentido esa pequeña vergüenza al poner la mesa para tus invitados con piezas que han visto tiempos mejores. (Tranquila, a nosotros también nos ha tocado esconder el plato roto al fondo de la pila).

La fiebre por las mesas bonitas que inunda las redes

Tener una vajilla bonita ya no es un lujo reservado exclusivamente para las grandes ocasiones o las comidas de Navidad en casa de la abuela. Las tendencias actuales de decoración apuestan por vestir el día a día con piezas llenas de luz y personalidad.

El problema llega cuando echamos un vistazo a los catálogos de las firmas de diseño más exclusivas. Conseguir ese look rústico, mediterráneo y sofisticado que no dejamos de ver en Instagram suele implicar un desembolso que nuestro presupuesto mensual no puede asumir.

La gran sorpresa de la temporada no viene de una boutique de diseño francesa ni de las novedades de Passeig de Gràcia. La cadena de hipermercados Carrefour acaba de dejar en shock al sector del interiorismo con una colección que rivaliza directamente con los gigantes del lujo asequible.

El clon de loza fina que desafía a los gigantes del diseño

Hablamos de su nueva línea de menaje veraniego fabricada en loza de alta resistencia, una propuesta que ha hecho saltar todas las alarmas en el departamento de hogar de Zara Home.

Este lanzamiento destaca por encima de cualquier opción de gran superficie gracias a un acabado artesanal irregular que imita a la perfección la cerámica de autor. El diseño juega con una paleta de colores suaves y un sutil borde contrastado que aporta un aire vintage irresistible.

El gran secreto de esta colección es que se vende por piezas sueltas en sus lineales de bazar. Esto permite combinar diferentes tamaños y tonos para crear una composición única y totalmente personalizada sin tener que comprar el juego completo.

La multinacional francesa ha colocado estas piezas en sus pasillos centrales con un precio de salida sorprendente que comienza en los 3,99 euros por unidad. Un costo democrático que permite renovar la mesa por completo por muchísimo menos de lo que cuesta un solo mantel en otras firmas.

Resistencia y elegancia para el uso diario

La estética delicada de este menaje no debe confundirte, ya que los materiales han sido seleccionados pensando en las necesidades de una casa real. Las piezas cuentan con un tratamiento que las hace totalmente aptas para el microondas y el lavavajillas.

Olvídate de lavar a mano después de las reuniones familiares o de preocuparte si el esmalte pierde brillo con los lavados continuos. El material mantiene su consistencia y su textura sedosa intacta frente al uso diario, convirtiéndose en una opción perfecta tanto para el desayuno como para una cena formal.

Además, el tamaño de los platos llanos y hondos ha sido optimizado para que encajen sin problemas en los armarios estándar. Los diseñadores han cuidado el peso de cada elemento para asegurar que sean ligeros pero estables sobre el mantel.

El truco definitivo para transformar tu comedor

Invertir en un menaje con carácter es el truco mejor guardado de los estilistas para cambiar por completo el aspecto de un comedor sin necesidad de pintar las paredes ni cambiar los muebles.

Al combinar estos platos con unos individuales de yute o un camino de mesa de lino neutro, consigues recrear ese ambiente ibicenco tan cotizado durante los meses de calor. Una forma inteligentísima de darte un capricho deco sin remordimientos.

El fenómeno boca a boca ya está haciendo de las suyas en las plataformas digitales y los vídeos mostrando los detalles de la loza acumulan miles de reproducciones en un tiempo récord. Las secciones de hogar de los centros principales ya registran un movimiento inusual de clientes interesados.

Un éxito viral con las horas contadas

La expectación es absoluta y la experiencia con otros lanzamientos similares de la marca nos recuerda que estas ediciones temporales de verano no suelen reponerse una vez que se agota el stock inicial.

Algunas combinaciones de color ya comienzan a mostrar huecos en las estanterías de las tiendas físicas de las grandes ciudades. Si quieres presumir de mesa de revista en tu próxima reunión con amigos, nuestra recomendación es que no lo dejes para el próximo fin de semana. ¿Vas a esperar que cuelguen el cartel de agotado?