Operació de Pedro Sánchez per implorar a Junts que li torni el suport

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha posat en marxa una operació política sense precedents en el seu mandat per implorar a Junts que torni a la taula de diàleg i així salvar una legislatura tocada de mort des de fa mesos. Sense majoria al Congrés i assetjat per causes judicials al seu entorn més proper, Sánchez ha concedit dues entrevistes a RAC1 i RTVE amb un to compungit i greu poc habitual en ell en la qual ha reconegut en diverses ocasions els “incompliments” dels acords amb Junts i ha anunciat diverses iniciatives menors per refer ponts amb els de Carles Puigdemont. “No nego la gravetat de la crisi amb Junts”, ha dit. “El diàleg està trencat, però el govern espanyol té molt clar que cal complir els compromisos. Val la pena”, ha dit abans de reiterar que té intenció de presentar pressupostos i esgotar la legislatura.
Sánchez fins i tot ha recuperat l’esperit dels acords de Brussel·les i ha remarcat que no només són un “acord d’investidura, sinó un acord per resoldre el conflicte polític de fons”, però ha evitat aprofundir en la qüestió. “Estem molt a prop de poder iniciar el diàleg per resoldre’l”, ha insinuat. Tot i que de moment no es planteja anar a Waterloo per reunir-se amb Puigdemont –“no estem en aquest punt”–, sí que ha deixat clar que el president a l’exili és un interlocutor polític de primer ordre i ha intentat posar valor a la relació amb Junts en aquests dos primers anys de legislatura. “Junts ha estat un actor protagonista de molts avenços”, com la llei d’amnistia, el reconeixement del català com a llengua d’ús al Congrés, l’obertura de comissions d’investigació del 17-A i l’Operació Catalunya o la posada en marxa del canal 2Cat.
Bateria d’acords menors per recuperar la confiança de Junts
El president espanyol ha anunciat una bateria d’acords menors assumits amb Junts en aquests anys per intentar recuperar la confiança del partit independentista. El Consell de Ministres aprovarà aquest mateix dimarts dos reials decrets, un per facilitar les inversions dels ajuntaments per “construir pisos” i fer altres inversions “financerament sostenibles” i un altre per “ampliar el termini perquè les empreses puguin adaptar-se a la digitalització de la facturació”, dues reivindicacions de Junts per donar oxigen al món local i a les petites empreses. També ha promès aprovar un altre decret per crear una “partida d’ajudes” a propietaris de pisos per fer front als impagaments del lloguer de joves i famílies vulnerables.
Així mateix, Sánchez ha recordat que la proposició de llei de multireincidència que Junts va portar al Congrés s’està tramitant i ha insinuat que en les pròximes setmanes hi haurà avenços. Respecte a la publicació de les balances fiscals, ha anunciat que el govern espanyol treballa “en la metodologia per donar una xifra real” abans de publicar-les, tot i que no ha donat cap data ni horitzó. Finalment, ha destacat que la desclassificació de documents de l’Operació Catalunya s’ha tramitat al Congrés i continua amb el seu procés abans de completar-se.
Una promesa de diàleg inconcreta per atraure Junts
Sánchez ha explicat en diverses ocasions que els acords de Brussel·les són una “gran oportunitat” perquè no només posaven les bases per la llei d’amnistia, el finançament de Catalunya o el reconeixement del català a les institucions europees, sinó que són la pedra angular per “resoldre el conflicte polític” de fons entre Catalunya i Espanya. El president espanyol, que no ha donat detalls sobre quina podria ser la proposta de la Moncloa, sí que ha reconegut que la “normalització total de Catalunya no es produirà fins que Carles Puigdemont pugui tornar” i els líders del Procés recuperin els seus drets polítics.
“Aquesta voluntat per part del Govern d’Espanya de normalitzar, que es recuperin tots els drets polítics per part dels líders del procés, crec que és total, és ferm, és rotunda”, ha insistit. “I juntament amb tota aquesta llista de compliments que, per descomptat, espero que puguin establir les bases en un futur pròxim per a reiniciar aquest diàleg”. Amb relació a la reunió amb Puigdemont, Sánchez ha insistit que “no tindria problema” per trobar-se amb el president de Junts, però ha assegurat que amb les relacions “trencades” no té sentit plantejar-la i ha aclarit “mai es va demanar” quan eren fluides.