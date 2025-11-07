El Congrés dels Diputats ha desbloquejat la llei de Junts per Catalunya contra la multireincidència, una norma que portava paralitzada des del passat mes de febrer. La decisió es produeix després que el partit que lidera el president a l’exili, Carles Puigdemont, ha escenificat la seva ruptura amb el PSOE i el govern espanyol en donar per trencat el pacte de Brussel·les i en anunciar el “bloqueig” a les iniciatives legislatives de l’executiu de Pedro Sánchez.
El grup parlamentari que lidera Míriam Nogueras al Madrid va registrar aquesta reforma del Codi Penal i de la Llei d’Enjudiciament Criminal l’abril del 2024, el Ple va acceptar tramitar-la el setembre d’aquell any. Posteriorment, el termini per a la presentació d’esmenes es va anar ampliant durant setmanes fins al febrer del 2025 i després de registrar-les la norma es va posar en un calaix durant set mesos. Fins ahir, quan hores després de l’anunci de Junts que bloquejava les iniciatives legislatives del govern de coalició entre PSOE i Sumar va convocar la ponència per començar a estudiar aquestes esmenes a porta tancada. La reunió s’ha fixat per al dimecres de la setmana vinent.
De fet, el bloqueig a la llei va ser un dels incompliments que va denunciar el mateix Puigdemont en la roda de premsa sense preguntes que va oferir des de Perpinyà (Catalunya Nord) el passat 27 d’octubre, on va donar per acabades les negociacions durant vint-i-dos mesos amb el PSOE. A més a més, ahir la “comandante” de Junts a Madrid va anunciar la presentació d’esmenes de totalitat a diversos projectes del govern espanyol i el seu vot en contra d’algunes de les iniciatives que es tramiten a la cambra baixa.
L’esquerra rebutja la mesura de Junts
Aquesta norma divideix el govern de coalició, ja que mentre el PSOE va donar suport a l’admissió a tràmit, Sumar va votar en contra igual que van fer ERC, Bildu, Podem i el BNG, aliats parlamentaris de l’executiu de Sánchez. Tot i això, la iniciativa legislativa, que en tenir caràcter orgànic requerirà el suport de la majoria absoluta de la Cambra, podria tirar endavant amb el suport del PP, que va votar a favor de la seva tramitació, com també van fer PNB, Coalició Canària i UPN. En cas que el PSOE quedés fora de l’acord, la iniciativa es podria aprovar amb els vots del PP, Vox i Junts, que sumen 177 escons a l’hemicicle i que coincideixen a castigar la multireincidència.
Junts: “Per què han passat ara?”
Míriam Nogueras ha dit aquest mateix matí en una entrevista que els moviments que ha fet darrerament pel que fa a l’oficialitat del català o la tramitació de la llei contra la multireincidència podrien “haver passat fa un any”. “Per què han passat ara?”, s’ha preguntat, i ha demanat traslladar la qüestió a l’executiu espanyol. “Tant de bo el nostre gran problema sigui que han acabat complint els acords i ens hàgim d’empassar el gripau, però jo crec que això no passarà”, ha afegit. Amb tot, ha deixat clar que la decisió de Junts no té marxa enrere i ha culpat el PSOE d'”aquesta ruptura irreversible”.