La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha assegurat aquest divendres que la ruptura de la seva formació amb el PSOE és “irreversible” i no té “marxa enrere”, i deixa el govern espanyol sense la possibilitat de governar perquè “ha perdut una majoria necessària” per fer-ho. En dues entrevistes a ‘Las mañanas’ de RNE i a ‘L’hora de la 1’ de TVE, la dirigent de la formació de Carles Puigdemont ha deixat clar que la decisió no és cap “fanfarronada” de la formació i ha culpat el PSOE del bloqueig oficialitzat per Junts per no haver complert amb els ciutadans de Catalunya. “No ens farem enrere”, ha reblat, i ha deixat clar que “el PSOE ens ha portat aquí, nosaltres hem complert. Junts per Catalunya ha complert la seva part de l’acord, el PSOE no ha complert la seva part de l’acord. Qui ens ha portat aquí a aquesta ruptura irreversible ha estat el PSOE”.
Nogueras, d’altra banda, ha recordat que el novembre del 2023 Junts i PSOE van subscriure un acord d’investidura en què es reflectia que l’estabilitat de la legislatura estaria “en funció del compliment dels acords” i que, després de 22 mesos de contractes i negociacions, “la realitat és que la gran majoria d’aquests acords no s’han materialitzat”. “Sembla que l’únic llenguatge que entenen els partits espanyols és aquest, el de portar-ho al límit tot. Nosaltres ahir, fa una setmana vam anunciar aquesta ruptura. No era un ultimàtum, el temps dels ultimàtums havia acabat, ho vam deixar clar a l’última sessió de control. Era una ruptura, un anunci que a més va avalar la militància del partit”, ha exposat la líder de Junts a Madrid. “A partir d’ara aquest govern no podrà legislar, la diferència és abismal”, ha afirmat.
Així, ha subratllat que la ruptura amb l’executiu de Pedro Sánchez i les seves esmenes a la totalitat de les lleis del Govern en tramitació no tenen “marxa enrere”. “No ens farem enrere”, ha insistit, però ha volgut destacar que qui ha bloquejat la legislatura “és el Govern espanyol”, no el seu partit. Tanmateix, ha admès que donaran suport a les normes acordades amb el govern espanyol abans del trencament, com ara la dotació de fons per a la Llei ELA o el Projecte de Llei d’Atenció al Client. “Això ho votarem a favor perquè és una de les moltes coses que a nosaltres se’ns deu”, ha defensat.
Junts creu que no s’haurà d’empassar cap gripau
Amb tot, Míriam Nogueras ha reconegut que l’executiu espanyol ha fet moviments pel que fa a l’oficialitat del català o la tramitació de la llei contra la multireincidència, però creu que això “podria haver passat fa un any”. “Per què han passat ara?, ha preguntat, i ha dit que això se li hauria de preguntar al govern. “Tant de bo el nostre gran problema sigui que han acabat complint els acords i ens hàgim d’empassar el gripau, però jo crec que això no passarà”, ha afegit.
Finalment, ha insistit que Sánchez haurà d’explicar com pensa governar perquè ja no disposa de cap majoria a la cambra baixa. “En una democràcia parlamentària, quan un govern perd una majoria, el primer que fa és explicar a la ciutadania com continuarà governant”, ha exposat i ha deixat en mans del president espanyol la decisió d’un avançament electoral. “Si les conseqüències que han portat aquestes decisions del govern porten a eleccions, doncs anem a eleccions”.