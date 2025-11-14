El diputat de Junts Josep Pagès ha aprofitat la presentació del polèmic projecte de Llei Orgànic d’Enjudiciament Criminal per desafiar al PSOE a convocar eleccions pel bloqueig efectiu a què el seu partit sotmetrà al Congrés a partir d’ara. Pagès ha retret al ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, que tant ell com el govern espanyol estan en “fase de negació” perquè no volen acceptar la ruptura anunciada per Junts. “No poden governar”, ha etzibat Pagès davant la mirada impassible de Bolaños. “Encara que el govern continuï, ha perdut la capacitat d’impuls polític, per exemple mitjançant l’aprovació de lleis”.
“No li correspon al govern imposar el marc polític ni el marc del debat legislatiu, el que li correspon en tot cas és anar a la font de la legitimitat democràtica, retornar la paraula al Parlament o, en última instància, al poble”, ha explicat el diputat de Junts a la Comissió de Justícia. “Entre juristes jo crec que ens podem entendre tots. Li recordo que l’article 115 de la Constitució preveu la dissolució de les Corts i la convocatòria d’eleccions com un mecanisme ordinari de restauració de la legitimitat en el sistema parlamentari. I no passa res. En les democràcies consolidades, dissoldre no és debilitat, sinó respecte al principi de sobirania popular”.
Pagès ha recordat al ministre i mà dreta de Pedro Sánchez que Junts ja ha presentat esmenes a la totalitat a les 25 lleis que el PSOE, Sumar i el govern espanyol tenen registrades al Congrés i que faran el mateix amb les nou lleis que han passat pel Consell de Ministres i que aviat iniciaran la seva tramitació. És el cas de la reforma judicial que impulsa el mateix Bolaños i que, entre altres qüestions, pretén deixar en mans de la Fiscalia les investigacions penals i limitar la figura de l’acció popular. “Lamento dir-li que el trencament ha esdevingut i potser l’ajudarà a acceptar-ho quan s’obri el període d’esmenes al projecte de llei i la presentem”.
Gerra d’aigua freda després d’un parèntesi
L’actitud de Pagès a la Comissió de Justícia avala les paraules de la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que aquest dijous va advertir al govern espanyol que la contribució del seu partit per rebutjar dues esmenes del PP no canviava “res” i avisava que els missatges triomfalistes es podien girar en contra de la Moncloa. “Si algú pensa que perquè una esmena del PP no prosperi ha obtingut una victòria, més gran serà la derrota”, va avisar Nogueras als passadissos de la cambra baixa. L’abstenció de Junts va permetre tombar una esmena del PP per allargar la vida de les centrals nuclears d’Ascó I (Catalunya), Almaraz (Extremadura) i Confrents (País Valencià). El partit de Puigdemont també va votar en contra d’una altra esmena dels populars per congelar les taxes aeroportuàries d’Aena, una acció que hauria entorpit inversions importants com l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat.
En la sessió d’aquest matí, el diputat de Junts ha reiterat que l’agenda legislativa del govern espanyol està condemnada al fracàs. “No hi haurà ni reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial i de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal per a l’ampliació i l’enfortiment de les carreres judicial i fiscal i tampoc hi haurà Llei Orgànica d’Enjudiciament Criminal ni cap altra de les reformes que vostè i el seu partit proposen”, ha subratllat Pagès.
Toc d’atenció d’ERC a Bolaños
La diputada d’ERC Pilar Vallugera també ha aprofitat la compareixença de Bolaños a la Comissió de Justícia per fer-li un toc d’atenció per la paràlisi a què està abocat el Congrés mentre Junts mantingui la seva voluntat de votar contra tota iniciativa que promogui el govern espanyol. “Comparteixo una mica que està en una fase de negació”, li ha dit al ministre. “No som conscients d’en quin punt es troba la legislatura, almenys el govern. Tenen una legislatura que ara mateix està parada. No aprovaran això ni 25 lleis més. És un error anar posant projectes damunt la taula que saben que no s’aprovaran”. Davant la negativa de Junts i Podem a aprovar la reforma de la Llei Orgànica d’Enjudiciament Criminal requereix una “mirada nova”, segons Vallugera. “Tornin a reformular-lo, tornin a negociar per convèncer-los”.