Pedro Sánchez ha assegurat aquest divendres que la seva intenció i la del seu executiu no passa en cap moment per una hipotètica dimissió o un avenç electoral i ha anunciat en roda de premsa des del Brasil -on s’estan celebrant les cimeres pel clima- que el ‘govern de coalició’ acabarà la legislatura encara que ho faci sense pressupostos. La intenció de Sánchez és clara, esquivar el bloqueig de Junts, formació que ha trencat relacions amb el PSOE i el president espanyol i l’anunci que votaran contra totes les lleis que l’executiu de l’Estat espanyol intenti tirar endavant a les cambres.
Sánchez ha tret pit de la seva gestió i ha assegurat que l’Estat espanyol es troba en un dels millors moments des de la mort del dictador Franco, i ha assegurat que la seva intenció és presentar els pressupostos de l’Estat espanyol i “suar la samarreta” negociant la seva aprovació “amb tots els grups parlamentaris menys un” (referint-se a Vox i allargant la mà a PP i Junts).
Amb pressupostos o sense
El president espanyol s’ha mostrat fort i ha volgut llançar un missatge contra la seva oposició assegurant que “amb nous pressupostos o sense, Espanya seguirà avançant i el govern continuarà amb el seu full de ruta fins que acabi la legislatura el 2027”. Així doncs, Sánchez ha volgut destacar que el seu executiu “ha construït” a tots els nivells de la societat i que ha ofert millores a la societat. De fet, el president espanyol ha utilitzat el terme “pau social” referint-se als acords assolits amb els sindicats i poder oferir millores laborals als treballadors.
Malgrat la postura ferma de Sánchez, els periodistes han aprofitat per collar el president espanyol sobre el bloqueig de Junts, i ha assegurat que es pren “molt seriosament el que diuen els grups parlamentaris” però que no s’ha d’oblidar la “recepta” que l’ha portat fins aquí. Una recepta que segons Sánchez s’ha basat en “molt d’esforç, capacitat de diàleg, no imposar i construir”.