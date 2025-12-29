L’estratègia de Sánchez per contrarestar el bloqueig de Junts al Congrés

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha ideat una estratègia per contrarestar el bloqueig de Junts al Congrés i salvar la cara del seu executiu, que travessa el pitjor moment des de la seva arribada a la Moncloa el 2018. Sánchez ha ordenat als seus ministres que siguin creatius i plantegin mesures “disruptives” que no necessitin l’aval de la cambra baixa. L’estratagema, avançada pel diari El País, ha estat confirmada per la nova portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, en una entrevista a la Cadena SER. Sánchez busca així recuperar la iniciativa davant del nou cicle electoral que ha començat amb la derrota estrepitosa del PSOE a Extremadura, on ha perdut 10 escons i ha deixat el PP a tocar de la majoria absoluta.
Saiz ha assegurat que “hi ha moltes coses que es poden fer per millorar la vida de la gent que tenen rang reglamentari i no han d’estar validades pel Congrés”. Segons la portaveu, “això no les converteix en males mesures”. Sánchez hauria fet l’encàrrec als seus ministres el passat mes de novembre i durant les setmanes posteriors ha insistit a reclamar mesures “ambicioses” que siguin “fàcils” de dur a terme i que “connectin amb la gent”. Saiz ha justificat el fet que el govern espanyol busqui propostes que no requereixin l’aval del Congrés, on ara mateix està en minoria després de la ruptura de Junts amb el PSOE pels incompliments constants. “El que seria estrany és que un govern no estigui pensant constantment en mesures que millorin la vida de la gent”.
Pressupostos pel 2026 i negociacions amb Junts
La portaveu del govern espanyol ha insistit que el Ministeri d’Hisenda treballa per presentar una proposta de pressupostos generals de l’Estat “al llarg del primer trimestre del 2026” i que treballa amb “discreció” per obtenir els suports necessaris. L’executiu treballa amb els pressupostos del 2023 i s’encamina cap a la tercera pròrroga consecutiva. De moment, i banda del “no a tot” de Junts, el govern tampoc compta amb el suport d’ERC, que reclama avenços tangibles en el nou model de finançament per a Catalunya, ni de Podem, que acusa Sánchez d’escorar-se cap a la dreta sempre que pot.
En qualsevol cas, Saiz ha assegurat que el govern espanyol treballa per complir els acords pendents amb formacions com Junts per “recobrar” la seva confiança, tot i que ha advertit que un nou fracàs en les negociacions dels pressupostos no suposaran la fi de la legislatura. “De cap manera”, ha sentenciat. “Tenim molt per davant”, ha dit, perquè “cal continuar desplegant l’escut social, presentar mesures en habitatge, i la legislatura ha de continuar”. També ha recordat que les legislatures “són de quatre anys” i l’executiu espanyol està “demostrant” que val la pena esgotar el mandat.
Junts reclama a Sánchez un canvi d’actitud
El portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, reclamava fa uns dies un canvi d’actitud amb Catalunya, recordant que té “incompliments” amb la formació de Carles Puigdemont. Després de conèixer-se els petits retocs de Sánchez al seu executiu després de la sortida de la ministra d’Educació, Pilar Alegría, per presentar-se a les eleccions aragoneses, Pujol va recomanar a Sánchez “remodelar la seva actitud amb Catalunya”, passant “d’incomplir a complir amb la paraula donada i el pacte tancat” per a la seva investidura. “Seria la millor manera de frenar la ultradreta”, va sentenciar el portaveu en unes declaracions distribuïdes per Junts.
Pujol, que va alertar que el resultat de les eleccions a Extremadura “demostra l’absoluta feblesa del govern de Pedro Sánchez”, també va insistir que si la intenció d’impulsar canvis al seu executiu és “frenar l’avenç dels populismes” el que ha de fer “és aplicar bona part dels acords amb Junts, en multireincidència, en les polítiques de migració, en habitatge”.