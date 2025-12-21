Les eleccions a Extremadura han deixat encara més tocat a un Pedro Sánchez que confiava començar a recuperar el control territorial a les comunitats autònomes de l’Estat espanyol. La realitat, però, ha estat cruel amb els socialistes i les urnes els han condemnat a ser la segona força -el 2023 van ser els guanyadors de les eleccions- i han passat de 28 escons a només obtenir-ne 18 (25,79% dels vots). Una caiguda que deixa una autopista a la dreta i l’extrema dreta espanyoles, les quals han millorat els seus resultats respecte les darreres eleccions i el PP suma un escó més, elevant-se fins els 29 (43,07% dels vots), i Vox també s’aprofita del desastre electoral dels socialistes i suma sis escons, passant de 5 a 11 (16,94% dels vots). Per la seva banda, Unides per Extremadura creix, però no serveix per compensar el declivi socialista, i obté set diputats (10,25%), tres més que fins ara.
Els resultats de les eleccions deixen una autopista perfectament buida per a la dreta i l’extrema dreta espanyoles, que amb un més que possible pacte, tindran la majoria absoluta a Extremadura, ja que sumaran 40 escons entre Vox i el PP, sis més dels necessaris per tenir majoria absoluta (33).
La desfeta del PSOE és ben palpable a Badajoz. La ciutat més habitada d’Extremadura ha castigat Sánchez, ja que en aquesta ciutat el PSOE va ser la llista més votada l’any 2023 amb 16 diputats, mentre que aquest 2025 amb prou feines han arribat als 10 diputats regalant la victòria al PP amb 16. A Càceres, el PP ha mantingut els resultats mentre que els socialistes han entomat una nova derrota i Vox i Unides per Extremadura han aprofitat la desfeta socialista per créixer. A la capital de la comunitat autònoma, Mérida, el PP s’ha nodrit de l’escampall electoral dels socialistes i ha augmentat en 10 punts, mentre que el PSOE s’ha esfondrat en 20. Vox, Unides també ho han aprofitat i han crescut a la capital extremenya en 7 i 5 punts respectivament.
La participació baixa gairebé 10 punts respecte el 2023
Un dels aspectes que més destaquen respecte les anteriors eleccions l’any 2023 és que la participació també ha patit una davallada clara. L’any 2023 la xifra de participació es va situar en el 70,35% amb un total de 626.033 votants, però aquest 2025 també s’ha esfondrat aquest xifra que amb prou feines ha passat del 60% (62,63% amb una pèrdua de votants de 7,72 punts).