El PP allarga la mà a Vox per governar plegats a Extremadura

La candidata del PP i guanyadora de les eleccions a Extremadura, María Guardiola, ha allargat la mà a Vox per governar plegats després del seu triomf sense pal·liatius d’aquest cap de setmana, on va obtenir 29 escons i un 43,2% dels vots. Malgrat els resultats històrics a la comunitat, Guardiola necessita almenys l’abstenció del partit de Santiago Abascal per sortir reelegida i no ha trigat ni 48 hores a oferir-los un pacte. En una entrevista a la COPE, la candidata popular ha assegurat que vol “liderar un govern estable que continuï amb el canvi social i econòmic iniciat a la regió fa dos anys i mig”, però ha reclamat a Vox un “compromís de serietat, gestió i treball” si vol formar part del seu executiu, ja que en l’anterior legislatura els d’Abascal també van entrar al govern extremeny i no van durar ni un any.
Guardiola recull així el guant que li va llençar Abascal aquest dilluns, quan va advertir que si el PP vol el suport de la seva formació, els seus vots no poden ser “invisibilitzats”. En una roda de premsa per valorar els resultats electorals d’Extremadura, que obren el nou cicle electoral espanyol, Abascal va assegurar que la “pilota està a la teulada” dels populars. “És igual el que demani”, va dir. “El que no passarà és que s’invisibilitzin els votants de Vox”. Per la seva banda, el candidat del partit d’ultradreta a Extremadura, Óscar Fernández, va traspassar tota la responsabilitat d’un hipotètic pacte a Guardiola. “Ella ha obtingut major representació, s’ha d’encarregar de formar govern i si creu que pot fer-ho amb Vox, s’haurà de posar en contacte amb nosaltres. Pot fer-ho amb el PSOE”, va afegir.
Una abstenció del PSOE, una opció “sensata”
Amb tot, la candidata popular ha criticat que Vox s’hagi passat la campanya electoral atacant-la a ella i al seu partit perquè considera que s’han equivocat d’adversari. Guardiola ha destacat que les eleccions de diumenge passat demostren que la regió ha expressat el desig majoritari d’un govern en solitari del PP i ha reclamat responsabilitat a la resta de partits per no bloquejar la investidura. De fet, la dirigent popular ha titllat de “sensata” la proposta de l’expresident socialista d’Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sobre una possible abstenció del PSOE per evitar que el PP depengui de Vox.
La portaveu de l’Executiva del PSOE, Montse Mínguez, ha deixat en mans del PSOE extremeny i els seus militants la decisió de facilitar o no la investidura de Guardiola. En una entrevista a TVE, Mínguez ha recordat que el 2023, quan Guillermo Fernández Vara va guanyar les eleccions autonòmiques –empatant a 28 escons amb el PP–, els populars van preferir pactar amb Vox i recuperar la presidència de la comunitat després de vuit anys de govern socialista. “Seran els militants qui decidiran”, ha dit la portaveu. “En qualsevol cas, és una pregunta que sempre se’ns fa als socialistes quan guanya el Partit Popular i que quan guanya el PSOE no es fa al PP”, ha criticat. “El PP, sempre que pot, surt corrents a pactar amb Vox”.
El PP, a totes contra el PSOE per l’auge de Vox
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i diversos barons territorials del partit han acusat Pedro Sánchez i el PSOE de donar ales a Vox i han assegurat que les eleccions extremenyes mostren que hi ha un “transvasament” de vots dels socialistes al partit d’ultradreta. Els de Santiago Abascal van donar la sorpresa als comicis de diumenge i van passar de 5 a 11 escons, mentre que el PSOE n’ha perdut 10 en poc més de dos anys i ha caigut de 28 a 18. Aquesta desena d’escons perduts se’ls ha repartit Vox (6), Unides per Extremadura (3) i el PP (1). La desfeta socialista ha estat tan evident que el seu candidat, Miguel Ángel Gallardo, ha dimitit com a secretari general autonòmic.
En la seva intervenció davant a Junta Directiva Nacional aquest dilluns al vespre, Feijóo va reclamar a Sánchez que repensi la seva estratègia “d’alimentar la por” a Vox perquè només dona visibilitat a la ultradreta i ha recordat que la millora dels d’Abascal “no és a costa del PP”, que pràcticament ha obtingut els mateixos vots que a les eleccions del 2023. El PSOE, en canvi, n’ha perdut més de 100.000 i Vox n’ha guanyat 40.000. Aquestes xifres mostren que bona part de l’electorat socialista s’ha quedat a casa i una part ha canviat de partit, tot i que ara mateix és difícil saber quina proporció de votants del PSOE han optat per Vox en aquestes eleccions. El líder del PP també va reclamar a Vox “responsabilitat i proporcionalitat” i que no s’equivoqui d’adversari “mai més”.