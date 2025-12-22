El candidat del PSOE a Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha claudicat després de la desfeta electoral d’aquest diumenge i ha presentat la seva dimissió. La formació socialista ha obtingut els seus pitjors resultats de la història, i més en una regió on han governat 36 dels últims 42 anys. En els darrers comicis autonòmics, el PSOE ha obtingut 18 diputats només, deu menys que els que tenien fins ara. El Partit Popular s’ha proclamat vencedor de les eleccions amb 29 escons, però sense obtenir la majoria absoluta, motiu pel qual continuarà necessitant el suport de Vox per governar -la situació que va portar a anticipar els comicis, ja que la formació d’extrema dreta va presentar una esmena a la totalitat als pressupostos. Després de la desfeta, doncs, Gallardo ha presentat la seva dimissió.
Ho ha fet aquest dilluns a la tarda en una reunió d’urgència de l’executiu socialista, la qual s’ha dut a terme a Ferraz. El succeirà una gestora acordada pel partit, la qual s’encarregarà de dirigir la transició d’una de les principals federacions del partit fins que es produeixin les primàries internes. A banda, el PSOE també durà a terme un congrés extraordinari per articular l’oposició al govern de la popular María Guardiola. Aquest migdia, abans de la dimissió de Gallardo, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha atribuït els mals resultats del partit a la poca mobilització dels seus votants: “El que ha passat a Extremadura és que hi ha hagut molta abstenció, un vot que és allà i que hem de tornar a mobilitzar“, ha apuntat la portaveu, que ha lamentat l’absència d’eleccions municipals abans de les autonòmiques.
Ferraz tanca files amb Pedro Sánchez
La desfeta del PSOE a Extremadura ha posat de nou al bell mig de l’huracà el president espanyol, Pedro Sánchez. Davant els embats de la dreta espanyola, la portaveu socialista ha volgut tancar files amb el seu líder: “El ‘sanchisme’ està més fort i viu que mai, i amb més ganes que mai, perquè la involució, el retrocés i els pactes a què ens portaria Feijóo si algun dia presidís el govern central -fet que no passarà- serien el final per a les persones que confien en el sector públic i el necessiten. No hi ha final del ‘sanchisme’”, ha remarcat.