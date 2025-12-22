El PSOE fa control de danys després de la desfeta a Extremadura

El PSOE fa control de danys després de l’esfondrada electoral als comicis d’Extremadura, en què han perdut deu escons, obtenint el pitjor resultat històric. Aquest dilluns, la portaveu de l’executiva federal de la formació socialista, Montse Mínguez, ha assegurat que la derrota de les eleccions respon a la falta de mobilització dels seus votants. Una manca de força electoral sumada a l’absència d’eleccions municipals i una “campanya d’atacs” contra el seu candidat, Miguel Ángel Gallardo, el qual dimitirà aquesta tarda com a secretari general del PSOE a Extremadura. “Hi ha hagut molta abstenció”, ha assenyalat Mínguez en roda de premsa des de Ferraz.
En aquesta línia, lluny de fer autocrítica, la portaveu del PSOE també ha afirmat que els resultats de les eleccions extremenyes d’aquest diumenge demostren que el PP “no és ningú sense Vox”. “Feijóo no té futur sense Abascal, està lligat de mans i és ostatge de l’extrema dreta”, ha asseverat. Ara bé, la dirigent socialista sí que ha admès que els resultats de diumenge són “dolents”. Tot i així, Montse Mínguez ha volgut deixar clar que la desfeta a Extremadura no és traslladable, des del seu punt de vista, al conjunt de l’estat espanyol: “El sanchisme està més fort i viu que mai, i amb més ganes que mai, perquè la involució, el retrocés i els pactes a què ens portaria Feijóo si algun dia presidís el govern central -fet que no passarà- serien el final per a les persones que confien en el sector públic i el necessiten. No hi ha final del sanchisme“, ha remarcat. El PSOE, doncs, es manté ferm.
Sumar furga en la ferida del PSOE
La desfeta del PSOE a Extremadura i la poca autocrítica de la formació ha provocat les crítiques dels socis de Sánchez a la Moncloa. La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha recriminat al president del govern espanyol que faci una “fugida endavant” i “negui la realitat” després de l’estocada de les eleccions autonòmiques extremenyes. En aquesta línia, davant les polèmiques que envolten l’entorn de Sánchez i el PSOE, Hernández també exigeix deixar la “paràlisi” política i elaborar una “ofensiva” que capgiri la tònica actual, tal com ja ha demanat la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Hernández s’ha mostrat molt crítica amb Sánchez i el PSOE, com han fet prèviament també IU i Podemos. L’acusen d’actuar “com si no hagués passat res”, optant per una mera “resposta rutinària” i forçada per la sortida del gabinet de Pilar Alegría, per a ser candidata als comicis d’Aragó del 8 de febrer. Sumar assegura que això no és el “canvi de rumb” i la remodelació profunda de l’executiu que reclamen, després de la crisi oberta pels casos de presumpta corrupció i assetjament que esquitxen al PSOE. En aquesta línia, la coordinadora general del partit remarca que la lleialtat de Sumar és amb el govern espanyol, no amb la formació socialista. Una frase que evidencia encara més la crisi interna que es viu a la Moncloa.