El PSOE hace control de daños tras el descalabro en Extremadura

El PSOE hace control de daños tras el derrumbe electoral en las elecciones de Extremadura, en que han perdido diez escaños, obteniendo el peor resultado histórico. Este lunes, la portavoz de la ejecutiva federal de la formación socialista, Montse Mínguez, ha asegurado que la derrota de las elecciones responde a la falta de movilización de sus votantes. Una falta de fuerza electoral sumada a la ausencia de elecciones municipales y una «campaña de ataques» contra su candidato, Miguel Ángel Gallardo, quien dimitirá esta tarde como secretario general del PSOE en Extremadura. «Ha habido mucha abstención», señaló Mínguez en rueda de prensa desde Ferraz.

En esta línea, lejos de hacer autocrítica, la portavoz del PSOE también ha afirmado que los resultados de las elecciones extremeñas de este domingo demuestran que el PP “no es nadie sin Vox”. “Feijóo no tiene futuro sin Abascal, está atado de manos y es rehén de la extrema derecha”, ha aseverado. Ahora bien, la dirigente socialista sí que ha admitido que los resultados del domingo son «malos». Aun así, Montse Mínguez ha querido dejar claro que el descalabro en Extremadura no es trasladable, desde su punto de vista, al conjunto del estado español: «El sanchismo está más fuerte y vivo que nunca, y con más ganas que nunca, porque la involución, el retroceso y los pactos a los que nos llevaría Feijóo si algún día presidiera el gobierno central -hecho que no ocurrirá- serían el final para las personas que confían en el sector público y lo necesitan. No hay final del sanchismo«, ha remarcado. El PSOE, pues, se mantiene firme.

La candidata del PP a revalidar la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, comparece para anunciar su victoria tras el escrutinio / Europa Press

Sumar hurga en la herida del PSOE

El descalabro del PSOE en Extremadura y la poca autocrítica de la formación ha provocado las críticas de los socios de Sánchez en la Moncloa. La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha recriminado al presidente del gobierno español que haga una «huida hacia adelante» y «niegue la realidad» tras el golpe de las elecciones autonómicas extremeñas. En esta línea, ante las polémicas que rodean el entorno de Sánchez y el PSOE, Hernández también exige dejar la «parálisis» política y elaborar una «ofensiva» que revierta la tónica actual, tal como ya ha pedido la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Hernández se ha mostrado muy crítica con Sánchez y el PSOE, como han hecho previamente también IU y Podemos. Lo acusan de actuar «como si no hubiera pasado nada», optando por una mera «respuesta rutinaria» y forzada por la salida del gabinete de Pilar Alegría, para ser candidata en las elecciones de Aragón del 8 de febrero. Sumar asegura que eso no es el «cambio de rumbo» y la remodelación profunda del ejecutivo que reclaman, tras la crisis abierta por los casos de presunta corrupción y acoso que salpican al PSOE. En esta línea, la coordinadora general del partido remarca que la lealtad de Sumar es con el gobierno español, no con la formación socialista. Una frase que evidencia aún más la crisis interna que se vive en la Moncloa.