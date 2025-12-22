La derrota del PSOE en las elecciones de Extremadura también ha generado las críticas de las formaciones independentistas con representación en Madrid contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha asegurado en unas declaraciones distribuidas por el partido que los resultados del PSOE en Extremadura -los peores de la historia- demuestran «la absoluta debilidad del gobierno de Pedro Sánchez». En este sentido, el portavoz de Junts insiste en que si la intención de impulsar cambios en su ejecutivo es “frenar el avance de los populismos” lo que debe hacer “es aplicar buena parte de los acuerdos con Junts, en multirreincidencia, en las políticas de migración, en vivienda”.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana, Isaac Albert, ha reprochado que Sánchez haya comparecido esta mañana para anunciar el relevo forzado dentro de su gobierno, pero que en la rueda de prensa no haya hecho ninguna referencia a los comicios extremeños de este domingo. «Debería haber hecho alguna reflexión, al menos por la participación«, que ha quedado en el 62,7%, 7,6 puntos menos que en las elecciones de hace dos años. «Puedo llegar a entender que no quiera hablar de las elecciones en Extremadura. Es cierto que presentar a un investigado nunca es una buena idea [el cual está acusado de favorecer al hermano de Sánchez para que obtuviera una plaza en la Diputación de Badajoz]», ha añadido el portavoz republicano. En esta línea, Gabriel Rufián acusa al PSOE de ser «una izquierda falsa» y ha recriminado al presidente español no haberlo mencionado.

La candidata del PP a revalidar la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, comparece para anunciar su victoria tras el escrutinio / Europa Press

La derrota del PSOE en Extremadura

En las elecciones autonómicas de este domingo el PSOE ha obtenido sus peores resultados históricos en la localidad. El Partido Popular salió ganador de los comicios, pero sin obtener la mayoría absoluta, motivo por el cual necesitará el apoyo de Vox para gobernar. Los socialistas, por su parte, han perdido 10 escaños, pasando de 28 asientos a solo 18. Este lunes, la portavoz de la ejecutiva federal de la formación socialista, Montse Mínguez, ha asegurado que la derrota de las elecciones responde a la falta de movilización de sus votantes. Una falta de fuerza electoral sumada a la ausencia de elecciones municipales y una “campaña de ataques” contra su candidato, Miguel Ángel Gallardo, el cual dimitirá esta tarde como secretario general del PSOE en Extremadura.