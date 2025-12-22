La desfeta del PSOE en les eleccions d’Extremadura també ha generat les crítiques de les formacions independentistes amb representació a Madrid contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha assegurat en unes declaracions distribuïdes pel partit que els resultats del PSOE a Extremadura -els pitjors de la història- demostren “l’absoluta feblesa del govern de Pedro Sánchez”. En aquest sentit, el portaveu juntaire insisteix que si la intenció d’impulsar canvis al seu executiu és “frenar l’avenç dels populismes” el que ha de fer “és aplicar bona part dels acords amb Junts, en multireincidència, en les polítiques de migració, en habitatge”.
Per la seva banda, el portaveu d’Esquerra Republicana, Isaac Albert, ha retret que Sánchez hagi comparegut aquest matí per anunciar el relleu forçat dins el seu govern, però que en la roda de premsa no hagi fet cap referència als comicis extremenys d’aquest diumenge. “Hauria d’haver fet alguna reflexió, almenys per la participació“, que ha quedat en el 62,7%, 7,6 punts menys que a les eleccions de fa dos anys. “Puc arribar a entendre que no vulgui parlar de les eleccions a Extremadura. És cert que presentar un investigat mai no és una bona idea [el qual està acusat d’afavorir el germà de Sánchez perquè obtingués una plaça a la Diputació de Badajoz]”, ha afegit el portaveu republicà. En aquesta línia, Gabriel Rufián acusa el PSOE de ser “una esquerra de mentida” i ha recriminat al president espanyol no haver-ne parlat.
La desfeta del PSOE a Extremadura
En les eleccions autonòmiques d’aquest diumenge el PSOE ha obtingut els seus pitjors resultats històrics a la localitat. El Partit Popular va sortir guanyador dels comicis, però sense obtenir la majoria absoluta, motiu pel qual necessitarà el suport de Vox per governar. Els socialistes, per la seva banda, han perdut 10 escons, passant de 28 cadires a només 18. Aquest dilluns, la portaveu de l’executiva federal de la formació socialista, Montse Mínguez, ha assegurat que la derrota de les eleccions respon a la falta de mobilització dels seus votants. Una manca de força electoral sumada a l’absència d’eleccions municipals i una “campanya d’atacs” contra el seu candidat, Miguel Ángel Gallardo, el qual dimitirà aquesta tarda com a secretari general del PSOE a Extremadura.