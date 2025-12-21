Las elecciones en Extremadura han dejado aún más tocado a un Pedro Sánchez que confiaba en comenzar a recuperar el control territorial en las comunidades autónomas del Estado español. La realidad, sin embargo, ha sido cruel con los socialistas y las urnas los han condenado a ser la segunda fuerza -en 2023 fueron los ganadores de las elecciones- y han pasado de 28 escaños a obtener solo 18 (25,79% de los votos). Una caída que deja una autopista a la derecha y a la extrema derecha españolas, las cuales han mejorado sus resultados respecto a las últimas elecciones y el PP suma un escaño más, elevándose hasta los 29 (43,07% de los votos), y Vox también se aprovecha del desastre electoral de los socialistas y suma seis escaños, pasando de 5 a 11 (16,94% de los votos). Por su parte, Unidas por Extremadura crece, pero no sirve para compensar el declive socialista, y obtiene siete diputados (10,25%), tres más que hasta ahora.

Los resultados de las elecciones dejan una autopista perfectamente vacía para la derecha y la extrema derecha españolas, que con un más que posible pacto, tendrán la mayoría absoluta en Extremadura, ya que sumarán 40 escaños entre Vox y el PP, seis más de los necesarios para tener mayoría absoluta (33).

La derrota del PSOE es bien palpable en Badajoz. La ciudad más habitada de Extremadura ha castigado a Sánchez, ya que en esta ciudad el PSOE fue la lista más votada en el año 2023 con 16 diputados, mientras que este 2025 apenas han llegado a los 10 diputados regalando la victoria al PP con 16. En Cáceres, el PP ha mantenido los resultados mientras que los socialistas han sufrido una nueva derrota y Vox y Unidas por Extremadura han aprovechado la derrota socialista para crecer. En la capital de la comunidad autónoma, Mérida, el PP se ha beneficiado del descalabro electoral de los socialistas y ha aumentado en 10 puntos, mientras que el PSOE se ha desplomado en 20. Vox, Unidas también lo han aprovechado y han crecido en la capital extremeña en 7 y 5 puntos respectivamente.

En azul los municipios donde la lista más votada ha sido el PP, en rojo donde ha sido el PSOE y en verde donde ha sido Vox | 21 D Elecciones Extremadura

La participación baja casi 10 puntos respecto a 2023

Uno de los aspectos que más destacan respecto a las anteriores elecciones en el año 2023 es que la participación también ha sufrido una caída clara. En el año 2023 la cifra de participación se situó en el 70,35% con un total de 626.033 votantes, pero este 2025 también se ha desplomado esta cifra que apenas ha pasado del 60% (62,63% con una pérdida de votantes de 7,72 puntos).