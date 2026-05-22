Pasapalabra sigue generando quebraderos de cabeza a las cadenas privadas españolas que lo han estado emitiendo en los últimos años. Este jueves, Antena 3 recibía una dura condena del Tribunal Supremo que le prohíbe volver a emitir El Rosco, la prueba más icónica del concurso. Los derechos intelectuales han ganado la batalla, pero también en el caso de sus competidores… Y es que ahora es Telecinco quien recibe malas noticias.

El Confidencial ha podido saber que Mediaset España deberá pagar una indemnización histórica valorada en 73 millones de euros. La cosa es que emitieron el programa sin autorización entre el 2012 y el 2019, ya que no tenían los derechos correspondientes. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la productora que creó el concurso y ha aumentado la multa que reclamaban, originalmente de 44,3 millones, ya que consideran que los ingresos publicitarios obtenidos por Telecinco fueron superiores a los calculados en la primera sentencia.

Este nuevo revés judicial deriva de la sentencia del Tribunal Supremo del 2019, que ya había obligado a la cadena a dejar de emitir Pasapalabra después de concluir que explotaba el formato sin tener los derechos. Tras aquella decisión, Atresmedia consiguió los derechos de emisión gracias a un acuerdo con ITV y recuperó el programa para Antena 3.

Mediaset, obligada a pagar una multa millonaria por culpa de Pasapalabra | Mediaset

El Rosco, fuente de conflicto ahora con Antena 3

Antena 3 no podrá volver a emitir El Rosco en el momento en que entre en vigor la sentencia, pero curiosamente sí podrá hacerlo Telecinco. Que el tribunal haya concluido que el programa y esta prueba en concreto tienen derechos diferentes cambia la situación radicalmente y la complica en mayúsculas. En resumen, Antena 3 puede emitir el concurso sin su prueba final y Telecinco solo tiene derecho a emitir esta prueba en concreto. ¿Y cómo es eso? Ahora se ha sabido que la cadena llegó a un acuerdo, hace un año, con la productora que tiene los derechos de El Rosco.

Por lo tanto, ahora se abren diferentes escenarios que marcarán el futuro del exitoso programa. Antena 3 podría continuar emitiendo Pasapalabra con una prueba final diferente, mientras que Telecinco podría impulsar un nuevo concurso con otro nombre pero manteniendo El Rosco como elemento principal.

¿De dónde surge toda esta batalla judicial con Pasapalabra en España?

La batalla judicial se remonta a los inicios del programa en España. Antena 3 adquirió originalmente los derechos del concurso a ITV después de su éxito en Italia y lo estrenó con Silvia Jato. Años más tarde, el formato pasó a Telecinco, donde triunfó con Christian Gálvez al frente.

Los problemas comenzaron en 2009, cuando Telecinco perdió los derechos y firmó un acuerdo de coproducción con ITV. Poco después, Mediaset decidió romper unilateralmente este contrato asegurando que MC&F era la propietaria real de El Rosco. Y, a partir de ese momento, la cadena continuó emitiendo el concurso modificando algunas pruebas, pero manteniendo la prueba final.

Malas noticias judiciales para Pasapalabra | Antena 3

ITV denunció reiteradamente que Mediaset estaba utilizando ilegalmente su formato y, ante la falta de acuerdo, llevó el caso a los tribunales en 2012. Siete años más tarde, el Tribunal Supremo dio definitivamente la razón a ITV y ordenó la retirada inmediata de Pasapalabra de Telecinco. Fue entonces, pues, cuando se inició una nueva etapa del concurso en Antena 3 que ahora se ve comprometida.