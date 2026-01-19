Carlos Latre tenía un trabajo muy bueno en Antena 3 cuando anunció, por sorpresa, que se iría a la competencia. Su fichaje por Telecinco dejó a todos sorprendidos, ya que había estado ligado a la misma cadena durante muchos años y sus resultados eran buenos. Que lo dejara todo para probar suerte como presentador de Babylon Show, el programa que debía enfrentarse a El Hormiguero y La Revuelta, era ciertamente arriesgado. El programa solo duró dos semanas en antena y, por eso, muchos se han planteado si no se habrá acabado arrepintiendo de su decisión. Ahora que lo han recolocado como miembro del jurado de Got Talent, confiesa qué piensa realmente de todo esto. ¿Se arrepiente? Él mismo lo cuenta y se abre en canal frente al micrófono de Bluper.
El presentador de Castellón considera que, en esta nueva versión de sí mismo, se muestra «más maduro y evolucionado, un Carlos Latre diferente«. Él estaba «encantado» en Tu cara me suena, ya que tiene claro que ha sido el formato de su vida junto con Crónicas marcianas. Sin embargo, Got Talent le ofrecía una marca internacional que se ve en todo el mundo y eso lo atrajo de inmediato: «Además, me ofrecían ampliar mi registro y estar en un programa diferente te marca dinámicas diferentes».
¿Qué opina Carlos Latre sobre las malas audiencias de Telecinco?
«Estoy encantado en Mediaset, donde estuve en su día y donde seguiré estando durante mucho tiempo. Abandonar un buque insignia como Atresmedia era una apuesta y fue un salto muy grande, pero lo volvería a hacer una y mil veces«, afirma con contundencia. Queda claro que no se arrepiente de haber dejado una cadena que funciona por otra en clara decadencia que hace cada vez menos audiencia… De hecho, Carlos Latre insiste en que su decisión de cambiar de cadena fue «absolutamente pensada y decidida«: «Estoy donde quiero estar, las etapas se cierran«.
¿Qué dice sobre el mal momento de Telecinco, de hecho? Reconoce que ve que no es un buen momento: «Está encontrando su camino y cuando llegué aquí, sabía a dónde llegaba y en qué momento lo hacía. La televisión es muy efímera y tiene mucha capacidad de transformación. El desierto que vivió Atresmedia o TVE hace unos años, ahora lo está pasando Mediaset. Pasará y volverá a ser lo que era«, confía. Carlos Latre cree que todo es cuestión de paciencia, la que faltó a los directivos de Babylon Show: «Podría haber hecho más con más tiempo y sigo pensando que el programa tenía razón de ser, que el tiempo habría hecho que estuviéramos allí compitiendo… Pero, al final, las audiencias y la publicidad mandan».
Ahora que tiene contrato por Telecinco, confía en que le ofrezcan hacer algún otro programa. De hecho, ha puesto sobre la mesa poder crear un Polònia o Crackòvia en la televisión privada: «Me encantaría que el humor volviera a la televisión y hacer un programa de actualidad y gags. En un momento en el que la sociedad está absolutamente crispada, hay que quitarle hierro a todo».