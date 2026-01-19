Carlos Latre tenia una feina molt bona a Antena 3 quan va anunciar, per sorpresa, que marxaria a la competència. El seu fitxatge per Telecinco va deixar tothom parat, ja que havia estat lligat a la mateixa cadena durant molts anys i els seus resultats eren bons. Que ho deixés tot per provar sort com a presentador de Babylon Show, el programa que havia de fer front a El Hormiguero i La Revuelta, era certament arriscat. El programa només va durar dues setmanes en antena i, per això, molts s’han plantejat si no s’haurà acabat penedint de la seva decisió. Ara que l’han recol·locat com a membre del jurat de Got Talent, confessa què pensa realment de tot plegat. Se’n penedeix? Ell mateix en parla i s’obre en canal davant del micròfon de Bluper.
El presentador de Castelló considera que, en aquesta nova versió de si mateix, es mostra “més madur i evolucionat, un Carlos Latre diferent“. Ell estava “encantat” a Tu cara me suena, ja que té clar que ha estat el format de la seva vida juntament amb Crónicas marcianas. Ara bé, Got Talent li oferia una marca internacional que es veu a tot el món i això va atraure’l de seguida: “A més a més, m’oferien ampliar el meu registre i estar en un programa diferent et marca dinàmiques diferents”.
Què opina Carlos Latre sobre les males audiències de Telecinco?
“Estic encantat a Mediaset, on vaig estar en el seu dia i on seguiré estant durant molt de temps. Abandonar un vaixell insígnia com Atresmedia era una aposta i va ser un salt molt gran, però ho tornaria a fer una i mil vegades“, etziba amb contundència. Queda clar que no es penedeix d’haver deixat una cadena que funciona per una altra en clara decadència que fa cada vegada menys audiència… De fet, Carlos Latre insisteix que la seva decisió de canviar de cada va ser “absolutament pensada i decidida“: “Estic on vull estar, les etapes es tanquen“.
Què diu sobre el mal moment de Telecinco, de fet? Reconeix que veu que no és un bon moment: “Està trobant el seu camí i quan vaig arribar aquí, sabia on arribava i en quin moment ho feia. La televisió és molt efímera i té molta capacitat de transformació. El desert que va viure Atresmedia o TVE fa uns anys, ara l’està passant Mediaset. Passarà i tornarà a ser el que era“, confia. Carlos Latre creu que tot és qüestió de paciència, la que va faltar als directius de Babylon Show: “Podria haver fet més amb més temps i continuo pensant que el programa tenia raó de ser, que el temps hauria fet que estiguéssim allà competint… Però, al final, les audiències i la publicitat manen”.
Ara que té contracte per Telecinco, confia que li ofereixin fer algun altre programa. De fet, ha posat sobre la taula poder crear un Polònia o Crackòvia a la televisió privada: “M’encantaria que l’humor tornés a la televisió i fer un programa d’actualitat i gags. En un moment en el qual la societat està absolutament crispada, se li ha de treure ferro a tot”.