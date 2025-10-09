Risto Mejide deixa ‘Got Talent’ i anuncia que no tornarà a fer de jurat

Risto Mejide ha anunciat que deixarà de formar part de Got Talent en un comunicat molt inesperat que ha sorprès tothom. Ell que va fer-se famós com a membre del jurat d’Operación Triunfo, ha decidit deixar enrere aquesta faceta professional després de 20 anys dedicant-s’hi. L’hem vist a concursos i talents show de diferents cadenes i estils que no tenien res a veure l’un amb l’altre, però sembla que se n’ha cansat.
“Last dance. Aquests dies em trobo gravant el meu últim ball com a jurat de talent shows. Hauran estat 20 anys en els quals he valorat més de 4.500 actuacions en pràcticament tots els formats que s’han emès en el nostre país“, explica. Per a ell, prendre aquesta decisió no hauria estat fàcil: “Està sent molt, però que molt emotiu. I m’alegro que el comiat sigui a Got Talent, el millor programa de talents de televisió”, ha escrit en una carta dirigida als seus seguidors.
Per veure el seu comiat haurem d’esperar uns mesos, per això, fins al moment en què s’emetin els programes que estan gravant ara en els estudis de Telecinco. Serà estrany veure la següent temporada del programa sense ell, que hi participava des del 2017.
Risto Mejide no està orgullós de les valoracions més cruels que ha fet
En una entrevista recent que va fer al seu Chester, Risto va confessar que “no se sentia orgullós” d’algunes de les valoracions cruels que va fer a OT. Ell sempre ha tingut la fama del dolent del jurat, aquell que s’atrevia a dir les coses dolentes als concursants sense importar-li gaire si els feia mal o no: “En molts casos, crec que vaig equivocar-me“, ha confessat. Darrerament, però, ha suavitzat molt el seu discurs. Encara que sempre acaba sent el més exigent de Got Talent, almenys els insults i les faltes de respecte han quedat enrere.
I què farà a partir d’ara? El publicista continua al capdavant de Todo es mentira, el seu programa dels migdies a Cuatro. L’audiència li mostra el seu suport dia a dia, així que fa pinta que continuarà lligat a l’actualitat a través d’aquest espai. Si finalment acabarà deixant de banda la feina a televisió o no, de moment s’ho queda per a ell. El que queda clar és que en marxar de Got Talent tindrà més temps lliure que, potser, aprofita per dedicar a altres feines o als fills que cada vegada són més grans i demanarien més.