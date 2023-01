Dani Martínez abandona ‘Got Talent’ per sorpresa i explica per què

Dani Martínez ha sorprès els seguidors de Got Talent en anunciar que ha decidit abandonar el programa. El presentador formava part del jurat des de feia quatre anys, una etapa que vol deixar enrere per centrar-se en altres projectes. Ho ha comunicat ell mateix en el seu perfil d’Instagram: “Avui us he d’explicar una decisió que no ha estat gens fàcil. Ha arribat el moment de deixar la cadira de jurat de Got Talent. He viscut quatre temporades apassionants en aquesta cadira mentre gaudia del gran show de la televisió”.

I afegeix els motius d’aquesta decisió: “Ha estat una decisió personal i exclusivament meva, en valorar que la meva etapa de jurat havia arribat al seu final per emprendre nous repte. En aquesta decisió he comptat amb la comprensió de la productora i de la cadena. Agraeixo el seu suport a tots dos durant aquestes quatre temporades. Gràcies a tot l’equip del programa, de la primera a l’última persona, perquè la vostra feina ha fet millor la meva”.

“Gràcies als teleespectadors per l’estima que m’heu mostrat. Ha estat un plaer intentar portar una mica d’alegria i diversió a les vostres cases amb aquest gran format. Ara, 100% centrat i il·lusionat en el meu programa de Movistar, Martínez y Hermanos, segur que en altres projectes que vindran. A continuar divertint-nos junts”, ha escrit Dani Martínez.

Dani Martínez deixa Got Talent | Instagram

Risto Mejide, Edurne i Paula Echevarría s’acomiaden de Dani Martínez

Risto Mejide i Edurne han estat els companys de Dani Martínez a Got Talent, el que els han ajudat a ser còmplices i també amics. Tots dos han volgut aplaudir la feina que ha fet com a membre del jurat en dos comunicats molt tendres. El publicista li ha dedicat un story en el seu perfil d’Instagram: “Ningú no és imprescindible, ja ho sé, però aquest tipus és irreemplaçable. Gràcies, Dani, per aquestes quatre temporades de riures, confidències, suport i enginy. Al teu costat ha estat tot sempre molt més fàcil”.

“Saber que vindria una rèplica divertida des de l’altra punta de la taula m’ha fet millor en la meva feina. Tenir-te com a veí de camerino m’ha fet, a més a més, moltíssim més feliç. Per això i perquè en el fons sé que estàs fent el correcte encara que em faci ràbia, per mi és un sí, estimat germà petit”, li dedica.

Risto Mejide s’acomiada de Dani Martínez | Instagram

Edurne, per la seva banda, ha comentat la publicació que ha fet el company i li ha deixat clar que el trobarà a faltar. Paula Echevarría, per la seva banda, també ha escrit un missatge en els comentaris que demostra que s’ho ha passat bé amb ell a Got Talent: “Que no pari la revetlla, faràs el que vulguis perquè ets el millor. Et trobaré molt a faltar, germà”.