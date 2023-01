Surten a la llum tots els secrets del primer matrimoni de Letícia

Letícia va tenir una vida ben completa abans de comprometre’s amb Felip VI. Periodista i divorciada, amb una llarga etapa a Mèxic i molts secrets. Ha estat gràcies al seu cosí que hem descobert detalls sobre aquella etapa, de la que ara Pilar Eyre fa un recull de tot el que se sap. Cal situar-nos en el 1998, quan Letícia va casar-se amb un dels seus professors 10 anys més gran que ell. Aquella història d’amor va acabar només un any després, això sí. Com va ser el primer matrimoni de l’actual monarca espanyola?

El primer matrimonio de Letizia, con el profesor Alonso Guerrero, que solo duró 1 año https://t.co/lyghLOpXvV pic.twitter.com/hdANrShx3F — Código rojo Cancún (@cancun_rojo) April 26, 2020

Letícia hauria marxat de casa als 18 anys per poder viure amb la seva parella

“Letícia estava enamoradíssima del seu primer marit perquè el mateix dia en què va fer 18 anys, va deixar la casa familiar per anar a viure amb ell. La seva infància va ser maca, tal com ha revelat el seu cosí. Diu que juntament amb les seves germanes eren tres nenes molt alegres i guapes, apassionades per la cultura gràcies a la insistència dels pares. Cada estiu viatjaven per tota Europa, parlaven diversos idiomes, anaven al cinema, llegien un munt, estaven informades, tenien molta conversa… Quan va conèixer Alonso Guerrero, professor de literatura a l’escola en la que ella estudiava, va enamorar-se d’ell quan anava al Batxillerat. Van ser parella durant 10 anys, una relació plena d’alts i baixos perquè van trencar diverses vegades”, explica la cronista.

Una de les ruptures va coincidir amb la graduació de Letícia en la universitat, un final d’etapa que va aprofitar per marxar a Mèxic a cursar un màster: “La casualitat va fer que demanés feina a un periodista que és amic meu. Em va explicar que Letícia, una periodista espavilada, se li va apropar per dir-li que volia fer pràctiques al seu diari. Va treballar allà amb molt entusiasme, va integrar-se totalment en la cultura mexicana i viatjava per tot el país cada cap de setmana. Va ser parella d’un dels caps de la redacció i va fer un període de temps molt fructífer”.

La reina Letizia oculto en su curriculum que vendió cigarrillos en Guadalajara (México)

La Reina Letizia vendía cigarrillos cuando estudiaba en México. pic.twitter.com/yrw8EVQLCX — asechaor (@asechaor) February 16, 2020

Com va ser la boda de Letícia i Alonso Guerrero en un poble d’Extremadura?

Letícia va tornar a reunir-se amb el seu cap uns anys després ja a Madrid. En aquell dinar, ell li hauria dit que havia quedat amb un periodista molt conegut per fer un cafè i la va convidar a acompanyar-lo. En arribar, ella els hauria explicat que tenia una entrevista per començar a treballar a televisió. Aquest cronista reconegut li hauria començat a dir que podria ajudar-la perquè el coneixia, encara que creia que no li caldria perquè era molt guapa. Pilar Eyre explica que hauria estat una conversa molt desagradable perquè l’home hauria arribat a assetjar-la, el que hauria indignat de mala manera a Letícia: “Va dir que li feia fàstic i que mai no volia tornar a veure’l perquè havia estat una situació d’assetjament que no volia permetre”.

Letícia i Alonso Guerrero van reconciliar-se poc després i van acabar casant-se en el poble extremeny en el que ell havia nascut. La boda hauria estat civil i gens luxosa: “Els va casar l’alcalde en una sala de l’Ajuntament, no tenien ni tan sols 100 convidats. Ella duia un vestit de Victorio & Lucchino i una trena als cabells. Després van fer el banquet en un restaurant senzill i van passar la nit de noces en un hotel de tres estrelles. El més curiós d’aquell enllaç és que conec molta gent que va anar a la boda, però mai no he vist cap fotografia de l’enllaç ni tampoc no se n’ha publicat cap. Van dir que havien requisat totes les fotos, però no m’ho crec. Tots sabíem que s’havia casat abans, així que tampoc no crec que passés res perquè es veiessin les fotos. També diuen que el certificat del matrimoni també està guardat en una caixa forta perquè ningú no pugui accedir-hi”.

El matrimoni no va arribar a durar ni tan sols un any abans que decidissin divorciar-se. A partir d’allà, ell va refer la seva vida sentimental i va publicar diversos llibres. Mai no ha volgut parlar sobre la seva relació amb ella, això sí. I Letícia? Ella va aconseguir començar a treballar a televisió i va començar a gaudir de la seva solteria. Diuen que tenia una parella diferent cada mes: “Els seus companys d’aquella època em diuen que era molt nerviosa i addicta a la feina o que s’alimentava pràcticament de xocolatines”.

En aquest vídeo, Pilar Eyre també treu a la llum que Letícia hauria avisat l’exmarit dues hores abans que es publiqués el comunicat en el que s’anunciava el seu compromís amb Felip VI: “Alonso Guerrero va refugiar-se a casa d’un amic que vivia a Andalusia i va estar-hi reclòs durant tres setmanes en les que em diuen que no feia més que plorar. Deia que no entenia com li havia passat això i que estava trist perquè mai no la podria oblidar, ja que es convertiria en reina i la veuria a televisió cada dia”.