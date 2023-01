Parlen els amics de l’altra amant de Gerard Piqué: “Va passar fa temps”

Gerard Piqué hauria estat infidel a Shakira amb Clara Chía o, si més no, totes les pistes apunten en aquesta direcció. El futbolista hauria començat la relació amb la jove publicista l’any passat, quan encara sortia oficialment amb la cantant. Ara bé, la història es complicarà si resulta ser cert els rumors que l’envolten aquests darrers dies. Tal com han assegurat en un programa de Telecinco, el blaugrana també hauria enganyat Clara Chía. Amb qui? Amb una advocada de 23 anys de qui acaba de revelar-se la seva identitat.

Parlem de Julia Puig, una lletrada barcelonina amb qui també hauria tingut una aventura quan sortia amb Shakira. Com l’hauria conegut? També gràcies a Riqui Puig, el seu company del Barça, ja que ella és la seva cosina.

Gerard Piqué respon Shakira i signa una col·laboració amb Casio | Twitch

Gerard Piqué també hauria enganyat Shakira amb la cosina de Riqui Puig

Davant de totes les informacions que han anat sortint en les últimes hores, l’entorn de la jove ha volgut dir la seva. El portal Informalia recull què haurien dit els seus amics sobre aquest presumpte affaire: “No és una cosa recent, va passar fa temps, i no entenc per què surt això precisament ara. Quan va passar, Gerard Piqué encara no coneixia Clara Chía i molt menys havia començat una relació amb ella quan Julia va passar per la seva vida”.

L’encarregat de publicar la primera foto de Julia Puig va ser Jordi Martín, un fotògraf que ha declarat la guerra a Gerard Piqué i que no fa més que compartir informació sobre les seves aventures: “La coneixes, Gerard? Després que no t’estranyi que Shakira et critiqui”. A Socialité han explicat que la parelleta s’hauria conegut fa “dos o tres anys“: “Ell li va enviar un missatge l’any passat per tornar a parlar”.

Cap dels dos no s’ha pronunciat al respecte, però estaríem davant d’una informació bomba sobre un futbolista que podria haver estat infidel amb una altra noia.