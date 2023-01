Per què no tenen bona relació Shakira i la mare de Gerard Piqué?

Shakira i la mare de Gerard Piqué semblava que tenien bona relació, però diverses fonts estan deixant clar que mai no l’han tingut. La frase “vas deixar-me de veïna la sogra” en la cançó-bomba contra el futbolista ha fet parlar molt, de la mateixa manera que ho faran les declaracions d’unes persones properes a ella que expliquen, per primera vegada, per què no eren íntimes.

Look assegura que Montserrat Bernabéu mai no va mostrar-se contenta amb la relació del fill i l’estrella internacional. Fonts properes a l’entorn familiar del barceloní haurien deixat clar que sogra i jove “gairebé mai” van mostrar sintonia. Des que es confirmés la seva aventura amorosa després del mundial del 2010, que els pares de Gerard Piqué no s’ho creien. A l’article qualifiquen la família de “burgesos catalans, tancats i classistes que veuen com un intrús tot aquell de qui no coneguin la procedència”.

I és que, segons aquestes mateixes fonts, ja no els va agradar que Shakira fos colombiana: “Per a moltes famílies com ells, fins i tot si ets de Madrid ets un intrús. Per a Montse va ser un xoc i, des del principi, la va veure com un peix fora de l’aigua“. A la mare de Gerard Piqué no li agradava que no fos catalana, però encara menys “que fos 10 anys més gran que el seu fill i que fos cantant”. La dona estava convençuda que Shakira seria una aventura passatgera del fill i hi confiava, ja que diuen que “no es fiava d’ella“.

Shakira, amb els pares de Gerard Piqué | Europa Press

Quan van néixer els fills de Shakira i Gerard Piqué, però, tot va canviar a millor: “Va haver-hi moments en els que, fins i tot, van mostrar-se properes. L’ambient familiar va relaxar-se bastant”. El problema era que la mare continuava veient que Gerard Piqué apareixia a les revistes del cor i que el titllaven de “xicot de”. Al final s’hauria acostumat, però continuava pensant que Shakira acabaria cansant-se de viure a Barcelona… el que, finalment, s’ha complert.

Shakira i la sogra semblava que tenien bona relació | Europa Press

Shakira volia que la cançó amb Bizarrap tingués una lletra encara més bèstia

La revista ¡Hola! ha publicat avui unes declaracions de Keityn, el compositor que va ajudar la cantant a escriure la cançó contra Gerard Piqué. El més fort és que assegura que Shakira volia que la lletra fos encara més contundent: “Ella em va dir que volia dir això, això i això… La lletra va sortir sola. Tenia clar que volia que tingués el seu segell i volia anar amb despit des que traiem Monotonía. Vam treure les coses més fortes, vam canviar algunes parts perquè podrien haver tingut conseqüències. Al final vam optar per ser més meticulosos, per buscar un punt en el que no fóssim suaus però tampoc no ens passéssim”. Si aquesta era la versió suau, resulta difícil imaginar com seria la més dura.