El fill de Gerard Piqué i Shakira, darrere de la cançó bomba

Shakira l’ha fet grossa amb la cançó contra Gerard Piqué, de la que continua parlant-se sense parar. Avui s’ha sabut que la cantant va decidir carregar també contra la nova xicota de l’ex, la Clara Chía, en considerar que l’havia estat provocant tot l’estiu quan prenia el sol i es banyava a la piscina dels sogres… la que es pot veure des del seu balcó. Ara bé, d’on va sorgir la idea base de sincerar-se sobre què pensa realment de la traïció del pare dels seus fills? Per què va voler col·laborar amb Bizarrap i crear un tema en el que criticaria sense cap mena d’escrúpol al seu ex? La resposta ha deixat tothom amb la boca oberta i l’han donat en un programa de la televisió americana.

Despierta América assegura que la cantant va decidir-se a fer aquest tema gràcies al seu fill gran, Milan Piqué, que li ho hauria recomanat: “Mentre Shakira continua facturant i no plorant, ja se sap qui li va aconsellar que fes una cançó amb Bizarrap. Us expliquem que es tracta, ni més ni menys, del seu fill gran. Milan farà 10 anys d’aquí a pocs dies, un nen que resulta que és fanàtic de Bizarrap des que estrenés la cançó de Quédate amb Quevedo i que el petit no hauria dubtat en recomanar-li a la mare que fes una col·laboració amb ell. La resta ja és història… Ens queda clar que Milan sap què està passant. Em queda que el nen és molt intel·ligent”.

El fill gran de Shakira l’hauria convençut per fer una col·laboració amb Bizarrap | Instagram

Milan hauria convençut Shakira per fer una col·laboració amb Bizarrap

Deixen clar que hauria estat el nen l’artífex del contracte entre els dos exitosos cantants, però sembla bastant improbable que el petit s’imaginés que la mare aprofitaria aquesta col·laboració per escriure una lletra tan dura contra el seu pare. També és curiós que Shakira escollís precisament una cançó que havia estat idea del fill i que, a més a més, era amb un dels seus cantants preferits per anar contra el seu pare.

En el programa Despierta América han asegurado que la idea de hacer una canción con el productor de moda, Bizarrap fue una idea del hijo de ambos #YaEsMediodía16E https://t.co/5PxpKc9kUm — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) January 16, 2023

L’artista colombiana no s’ha pronunciat sobre aquesta informació bomba, simplement es dedica a compartir vídeos de fans cantant-la i a agrair el suport que està rebent en aquesta guerra contra el pare.