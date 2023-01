La filla d’Iñaki Urdangarin, molt enfadada amb ell: “Discussió forta”

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó continuen casats legalment, el que pocs entenen perquè ha passat un any sencer des que anunciessin la seva separació. Els paparazzi van captar l’exduc de Palma de la mà d’una altra dona, unes fotos que han generat un autèntic terratrèmol. L’antic jugador d’handbol ha continuat veient els fills, però avui s’explica a Lecturas que la relació amb la filla s’ha vist molt malmesa després de la seva infidelitat. Irene Urdangarin, que ha canviat molt físicament, s’hauria posicionat a favor de la mare fins al punt de no voler veure el pare.

La veritat sobre l’estada d’Iñaki Urdangarin a presó | Europa Press

Quan la jove va assabentar-se que Iñaki hauria enganyat la mare, s’hauria enfonsat. Molt enfadada amb ell, hauria volgut castigar-lo. Un dels pitjors moments hauria arribat en un viatge d’Iñaki a Ginebra, el que va fer per intentar arribar a un acord: “Va haver-hi una discussió molt forta entre pare i filla. La que pitjor va prendre’s les fotos d’Iñaki i la seva amant, va enfadar-se terriblement amb ell. Va negar-se a admetre cap explicació i tampoc va servir de res que els germans intentessin posar pau. Irene pràcticament no dirigia la paraula al pare, però l’estima s’ha imposat a l’enuig i la filla ha perdonat el pare”.

I per què els fills Urdangarin el van perdonar tan aviat i ella no? Segurament perquè Irene conviu amb Cristina: “Va veure la mare patint dia a dia, la va veure plorar i això va ser molt dur per a ella”.

Cristina de Borbó, amb Irene i la resta dels fills | Europa Press

Quan signaran els papers del divorci Cristina i Iñaki Urdangarin?

La noia farà 18 anys el pròxim mes de juny, moment que podria aprofitar l’antic matrimoni per signar els documents del divorci. Són diverses les fonts que indiquen que podrien estar esperant fins llavors per evitar el maldecap d’haver de posar-se d’acord amb la seva custòdia, tenint en compte que només queden uns mesos perquè sigui major d’edat. A més a més que tampoc no tindria gaire sentit, perquè Irene viu a Ginebra amb Cristina i estaria a punt de començar la Universitat a algun punt que encara no ha sortit a la llum.