Shakira estrenarà una cançó nova contra Gerard Piqué el dia de l’aniversari

Shakira ha deixat més que clar que està enfadada amb Gerard Piqué. No li perdona que l’enganyés i que aparegués de la mà de la nova xicota tant pocs dies després. Ara que se sap que el futbolista també l’hauria enganyat amb una advocada bastant més jove que ell, s’entén que la cantant digués allò de “valc més que dues de 22“. Es referia precisament a aquestes dues infidelitats? Les clatellades i retrets que va dedicar al pare dels seus fills en la col·laboració de Bizarrap són impactants, encara que també cal recordar que va deixar-ne anar uns quants més a Te felicito i Monotonía.

La cantant no està contenta amb tot això i ha decidit escriure una quarta cançó bomba contra ell. Aquests darrers dies s’estava especulant amb un tema de Shakira i Karol G, una bomba que han confirmat a El Món a RAC1. Shakira tornarà a parlar de desamor en la quarta cançó posterior a la ruptura, en la que també deixarà anar dards contra Gerard Piqué: “És una cançó de desamor amb un text que parla de dues dones que ho han deixat amb les seves parelles, però no és tan dura com la de Bizarrap“.

Un detall que fa gràcia i que demostra la ràbia continguda de Shakira és la data d’estrena. Quan publicarà aquesta cançó nova? Precisament el 2 de febrer, un dia molt important per a l’exparella perquè és el dia en què comparteixen aniversari. Faran 46 i 36 anys respectivament, una data especial per al futbolista en la que rebrà un regal enverinat.

Karol G farà una cançó amb Shakira | Instagram

Shakira continua promocionant la cançó amb Bizarrap | Instagram

Quan publicarà Shakira el nou tema contra el futbolista?

En aquest programa han assegurat que han pogut comprovar que aquesta serà la data escollida, encara que cap de les dues exitoses cantants no ho ha confirmat encara. Una de les pistes en les que s’haurien fixat? Precisament en la frase de Shakira sobre les dues amants de 22. Ells creuen que aquest atac podria amagar una picada d’ullet en referir-se al 22 com a 2 del 2. Sigui com sigui, caldrà esperar per veure si efectivament aprofita el dia dels seus aniversaris per enviar un últim atac al pare dels seus fills.