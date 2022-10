Totes les curiositats de la gravació del videoclip de Shakira a Manresa

Shakira farà història amb Monotonía i no és agosarat afirmar-ho. Aquesta matinada ha sortit a la llum l’esperat videoclip, el que ha confirmat que la separació amb Gerard Piqué no ha estat amistosa tenint en compte la quantitat de dards enverinats que li envia a la lletra. La gravació de les imatges ja van generar una autèntica revolució a Manresa, la localitat escollida per la productora com a escenari.

El matí de Catalunya Ràdio s’ha posat en contacte amb la responsable de Màrqueting del grup de supermercats que van participar en aquesta gravació, l’Eloisa Caballero, qui va estar present durant el rodatge a la botiga en què es pot veure Shakira tafanejant entre patates fregides. La productora va posar-se en contacte amb ella per preguntar si seria possible rodar en un dels seus supermercats, el que ella en un principi va creure que era una broma: “Ha sortit el videoclip i encara no em crec que hàgem estat partícips d’aquesta aventura, tot i que jo estava allà”.

Com va ser aquest procés i per què van escollir Manresa? “Tot va passar molt ràpidament, en qüestió d’una setmana. Dilluns la productora va contactar amb nosaltres per dir-nos que volia veure algun dels nostres supermercats. Em va sobtar que volguessin gravar un videoclip de la Shakira aquí, era molt estrany. Em pensava que era una broma, no sé què pensava… Què fèiem davant d’allò? Al final, vaig trucar la productora i em van comentar que estaven rodant a la carretera, on està el Miami, i em vaig quedar una mica més tranquil·la perquè aquesta és una ubicació de rodatges. Els vam donar carta lliure per anar a fer fotos a les botigues que tenim a Manresa, lloc que volien per proximitat, i van escollir la botiga del Roger de Flor”.

Shakira, morta en una escena del videoclip | Youtube

El rodatge de Monotonía va generar moltíssima curiositat entre els veïns de Manresa

Un cop tancat el contracte, començava el rodatge. No va ser fàcil, explica, tenint en compte que els van dir que no podia saber-se que es tractava de la gravació del videoclip de Shakira: “Dissabte vam haver de tenir la botiga tancada tot el dia. Van començar a baixar furgonetes i tràilers plens de gent amb orelleres. Els veïns no feien més que preguntar què estava passant, així que vam dir que estàvem fent obres. Però és clar, no s’ho van creure i al final els vam dir que estàvem rodant un espot. Ens ha quedat molt bé i des d’aquí felicito tot l’equip de la productora perquè van treballar molt bé”.

El rodatge va durar 19 hores, des de primera hora de dissabte fins a la matinada de diumenge. Ha reconegut que l’escena del bazuca la van rodar moltíssimes vegades, ja que havien de comprovar que estigués quedant bé en tots els aspectes. Aquesta ha estat una experiència que estic encantada d’haver-la viscut i molt agraïda d’haver-hi format part. Va estar molt bé i ja hi ha gairebé set milions de reproduccions, així que el grup es farà internacional!”.

Per què van decidir gravar les imatges de la nova cançó de Shakira a Manresa?

Des que van rodar el videoclip, assegura que s’ha generat molta curiositat al voltant d’aquell supermercat: “Van ser moltes hores amb el carrer ple de gent jove i gran tot fent fotos i vídeos. Els últims curiosos van marxar a les tres de la matinada quan van veure que només ens quedàvem a recollir tres quatre persones. Durant aquells dies va haver-hi molt soroll i ara podem dir que hem participat i hem publicat un blog en el que expliquem com ho vam viure”, diu Caballero.

La pregunta més repetida és per què Manresa? Com és que van escollir precisament aquesta localitat? Des del programa han fet mofa en destacar que un estudi va assenyalar-lo com el lloc amb més infidels de tota Espanya, el que podria amagar un altre retret cap a Gerard Piqué i la seva presumpta infidelitat amb Clara Chía: “Quan vaig preguntar que per què gravaven a Manresa, no van saber dir-m’ho. Ara bé, potser aquest estudi ha tingut alguna cosa a veure… però això només ho saben ells. Un mal d’amors és molt complicat”.