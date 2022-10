Gerard Piqué i Clara Chía volen tenir un fill aviat: “Més feliç que mai”

Gerard Piqué i Clara Chía aposten molt fortament per la seva relació, la que cada vegada és més i més formal. El futbolista està “enamoradíssim” de l’estudiant de Publicitat, tal com confirmen les fotos romàntiques que els han fet i els testimonis que aporten fonts properes de l’empresa en la que treballen.

Ara acaba de sortir a la llum quin pla de futur tenen en ment de cara a l’any vinent, una decisió d’allò més sorprenent tenint en compte que, en teoria, no faria ni tan sols un any que estan junts. Només cal recordar que Piqué continuava amb Shakira oficialment el passat mes de juny… i només han passat quatre mesos des de llavors.

El paparazzo Jordi Martín és un dels fotògrafs amb més informació sobre la nova parella. Ell està darrere d’algunes de les informacions més impactants, a la que ha de sumar el titular que acaba de treure a la llum: Gerard Piqué voldria tornar a ser pare i es planteja tenir un fill amb Clara Chía l’any vinent.

Assegura que el futbolista blaugrana té entre cella i cella una altra paternitat, la que no faria molta gràcia a Shakira tal com assegura el fotògraf: “Aquesta informació li farà mal i l’afectarà molt. No ens podíem imaginar que passaria tan aviat. Gerard Piqué ha explicat al seu entorn més proper que vol tenir un altre fill i que això pot passar l’any 2023. Està súperenamorat de Clara i diu que vol una estabilitat amb ella. Se’l veu més feliç que mai”.

Gerard Piqué podria voler tornar a ser pare | Telecinco

Shakira ja va avisar que Gerard Piqué volia tenir un altre fill

La cantant ja va avisar, fa un temps, que Gerard Piqué estava insistint per a què tinguessin un altre fill. Quan van ser pares del petit Sasha, sembla que ell hauria deixat clar que estaria bé tenir-ne un altre. Aquest tema hauria esdevingut un problema entre ells perquè no es posaven d’acord, tal com acaben de dir ara. La informació de Jordi Martín deixa clar que ell continua convençut que estaria bé tornar a tenir un fill.

Shakira ja va dir que Gerard Piqué volia tres fills | Telecinco

Gerard Piqué no ha reaccionat a aquesta informació de Jordi Martín, la que torna a col·locar-lo a primera línia mediàtica perquè torna a parlar-se de la seva relació amb Clara Chía.