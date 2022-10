Paula Echevarría revela per què no vol casar-se amb Miguel Torres

Paula Echevarría ha reaparegut després de molts mesos sense parlar de la seva vida privada en una entrevista molt personal. Feia temps que l’actriu no donava tants detalls sobre la seva situació sentimental, per la qual cosa aquesta sinceritat ha fet molta il·lusió als fans.

Ha trencat el seu silenci a Diez Minutos, que aquesta setmana l’ha col·locat a ella en portada. La seva faceta d’influencer millora per moments, així com la de dissenyadora en acabar de presentar una col·lecció de roba per a una marca molt coneguda. No podem obviar que continua triomfant a televisió de la mà de Got Talent, programa en el que continua gravant més episodis.

Paula Echevarría explica per què no vol casar-se | Diez Minutos

Paula Echevarría, afortunada a la feina i també en l’amor

I d’una època plena de projectes professionals, a una vida privada també molt dolça. El passat mes de gener, Paula Echevarría va celebrar el quart aniversari amb el futbolista Miguel Torres. Cal recordar que la parella va començar a sortir poc després del mediàtic divorci de l’actriu i David Bustamante, pare de la seva filla gran. La sorpresa va ser majúscula quan van anunciar que se separaven, així com quan Paula va deixar-se veure de la mà del jugador de futbol.

La relació va ser molt formal des del principi i actualment gaudeixen de la paternitat amb el petit Miki, que va néixer l’abril del 2021. Des que són pares, que les preguntes sobre la boda i una altra maternitat s’han multiplicat. En aquesta entrevista, Paula Echevarría ha volgut deixar clar que no vol tenir més fills i tampoc casar-se una altra vegada: “No, no entra en els meus plans casar-me ni tenir més fills. No està en les meves prioritats i no hi ha cap motiu per fer-ho. M’atreviria a dissenyar el meu vestit de núvia si arribés el moment, ja que ningú no em coneix millor que jo mateixa. Però una boda o un tercer fill? Ni boja! Jo ja he complert”.

Sembla que l’actriu té clar que no vol passar per l’altar, encara que només té bones paraules cap a Miguel Torres: “L’amor arriba o no arriba, és una feina diària en què t’ho has de treballar cada dia perquè tot flueixi. Has de saber respectar l’altra persona“.

Paula Echevarría i Miguel Torres, el dia del bateig del fill | Instagram

Paula Echevarría assegura que té bona relació amb David Bustamante

Paula Echevarría també ha parlat sobre la relació que manté amb David Bustamante: “Amb David la relació és bona, el que no és tan difícil perquè si es vol, es pot. A mi no em va costar tenir una bona relació amb el meu ex. Jo ara puc dir que sí que soc amiga de David”. I sobre la filla que tenen en comú, què ha dit? “La nostra filla no vol ser coneguda, no li interessa el més mínim. A Daniella li agrada estar al segon pla i ni tan sols ens mira si el seu pare o jo sortim per televisió, prefereix mantenir-se al marge. Crec que tem que ens equivoquem i que aquí hi ha un punt de patiment”.