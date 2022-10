Kiko Matamoros rep la fúria de Jorge Javier en un debat molt intens

Kiko Matamoros ha estat protagonista de l’últim debat sobre el documental de Rocío Carrasco. El col·laborador de Sálvame, que aquests dies ha estat notícia per l’anunci del seu compromís amb Marta López Álamo, ha continuat defensant Antonio David Flores a contracorrent. Ara bé, ha hagut d’acabar admetent que l’episodi ha estat “molt dramàtic” i Jorge Javier Vázquez l’ha insistit perquè critiqués el seu amic per primera vegada.

Les declaracions de Rocío eren tan dures que Kiko no tenia opció i havia d’acabar parlant malament d’Antonio David: “Quan hi ha víctimes, que en aquest cas és Rocío Flores, sempre hi ha un botxí. Per a tu qui seria el botxí aquí?”, insistia el presentador. I, finalment, Kiko reconeixia que no hi havia dubte: “El botxí en aquest cas és el pare, evidentment. Em commou el fet que a una nena de nou anys se la faci servir per obtenir informació d’aquest tipus”.

“Em sembla absolutament vomitiu i dramàtic. Si la família s’apropa a Antonio David amb ganes de revenja pel que ha pogut passar em sembla molt fort”, continuava Jorge Javier per posar nerviós el seu company. Kiko Matamoros s’ha mostrat desenganyat, però els companys no s’han quedat contents amb això i li han dit que hauria de recordar totes les vegades que ha comprat els discursos del seu amic durant tots aquests anys.

Ell negava que fos cert, el que provocava la fúria del presentador: “Acceptes que emetem un històric de les teves intervencions sobre el tema? Amb tu s’ha posat en contacte per passar-te informació, amb mi mai no ho ha fet. Jo crec que ell sabia a qui escollia”, etzibava de males maneres quan el company li deia que també podien buscar l’hemeroteca del que deien.

Kiko Matamoros, humiliat pels companys per la seva defensa a Antonio David Flores

La resta de companys també han criticat l’actitud de Kiko Matamoros. Una de les més dures ha estat Paloma García Pelayo, que li ha preguntat si té memòria per a cada vegada que has defensat i donat suport públicament a Antonio David en la seva presència? Tens memòria per a això? Tens memòria per a totes les vegades que has potenciat el discurs d’Antonio David en diversos programes d’aquesta cadena?”.

El tertulià ha rebut per totes bandes, davant del que ha acabat rebaixant el to.