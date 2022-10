Kiko Matamoros i Marta López anuncien el seu compromís

Kiko Matamoros i Marta López Álamo acaben d’anunciar el seu compromís després de tres anys junts. Després de mesos parlant de boda públicament una vegada i una altra, aquest diumenge han publicat un seguit de fotografies en què confirmen que ja hi ha hagut petició oficial. Hauria tingut lloc uns dies enrere, però no ho haurien volgut confirmar abans de parlar amb la família i amics més propers.

“Per fi us explico que fa uns dies va passar això. Alguns dels nostres amics i família ja ho sabien i ho volíem compartir amb vosaltres. No em pot fer més feliç casar-me amb tu. Sí vull, amor meu”, han escrit en una publicació conjunta en què se’ls veu abraçats i molt somrients mentre la influencer presumeix d’un anell d’or amb un gran diamant.

Kiko Matamoros i Marta López expliquen com volen que sigui la boda

Encara no han donat detalls sobre què tenen previst pel que fa a la cerimònia. És previsible que comencin a organitzar-ho tot per casar-se l’any vinent. Recentment havien explicat que els faria il·lusió una boda per l’església “maca i amb tothom content”. És d’esperar que tota la família estarà convidada, el que podria suposar una retrobada entre Kiko i la filla Ana després d’anys de molta tensió. Kiko es casarà per tercera vegada poc abans de fer 67 anys, mentre que per a Marta serà la primera quan en tindrà 26.

Kiko Matamoros i Marta Álamo es comprometen | Instagram

El tertulià i la parella anuncien que es casaran | Instagram

Així és l’anell de compromís de Marta López Álamo | Instagram

Tenint en compte que ell treballa a Mediaset i que Marta és amiga de les influencers més famoses, la boda suposarà una reunió immensa de personatges coneguts. Molts d’ells han omplert l’anunci de missatges de felicitació que demostren que s’alegren molt de la notícia, una boda que es donava per fet que arribaria aviat i que, finalment, s’ha fet oficial. Entre les felicitacions destaca la de Laura Matamoros, que ha escrit tres icones de cors com a senyal d’aprovació.