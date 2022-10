Omar Sánchez revela un altre motiu de la ruptura amb Anabel Pantoja

Anabel Pantoja i Omar Sánchez van protagonitzar una ruptura molt mediàtica només quatre mesos després de la boda. Des de llavors s’ha parlat molt dels motius que hi havia darrere del seu divorci, sobre el que s’ha tornat a pronunciar ell ara que és concursant d’un reality de Telecinco. Després de mesos sense parlar al respecte, el noi ha confessat com se sent en un vídeo que segur que acabarà tenint rèplica de la neboda d’Isabel Pantoja.

Ha confessat el que molts ja sospitaven, que la relació ja no estava gaire bé en el moment en què van casar-se: “Jo ja estava una mica fred, però vaig continuar amb la boda. A partir d’aquí només van haver ensopegades que ens van fer veure que cada vegada estàvem més separats… Vaig acabar molt decebut amb ella perquè quan va tornar de la seva aventura a Supervivientes semblava una persona molt diferent”.

Hauria estat en aquell moment que haurien començat a tenir problemes de debò: “Estàvem preparant la boda mentre es multiplicaven les discussions. La relació era molt més freda, fins i tot quan va morir la seva àvia. Fins i tot llavors vam acabar decidint que el millor era casar-nos. Anabel va agafar un vol, va estar amb la família 24 hores i va acabar tornant perquè ens caséssim perquè la seva àvia volia que es casés”.

Omar Sánchez explica per què va trencar amb Anabel Pantoja | Telecinco

Anabel Pantoja hauria fallat Omar Sánchez dies després de la boda

Anabel Pantoja, però, va cancel·lar el viatge de noces perquè va considerar que el més adequat era quedar-se amb la seva família durant el funeral de l’àvia: “A mi em va passar una cosa llavors que va impedir-me poder acudir amb ella. Allà va començar el camí cap a la ruptura, perquè allà ja es va deixar i va començar tot el xou. La gota que va fer vessar el got és molt personal, però només dic que si tens una parella esperes que estigui allà perquè t’hi puguis recolzar i ella no va estar-hi“.

Queda clar que Anabel Pantoja va decebre’l en no estar al seu costat en un moment dolent, del que no ha volgut donar molts detalls encara que sembla que va ser important per a ell. La ruptura va ser definitiva i van estar molts mesos sense parlar-se, més enllà de dedicar-se una crítica rere una altra.