Anabel Pantoja sentencia Omar Sánchez: divorci i fills amb el nou xicot

Anabel Pantoja continua sent protagonista a Supervivientes, però no pel que ella voldria. La seva vida personal interessa molt a l’audiència i ella, enamorada del seu nou xicot, no es pot estar de parlar del seu futur amb ell. L’audiència, però, creu que Yulen Pereira no està enamorat d’ella sinó que li interessa apropar-s’hi per aguantar més temps en el concurs. Això podria portar-li una sorpresa molt desagradable un cop surtin del reality, perquè Anabel Pantoja està fent plans que van molt més enllà. Ella, que mai havia volgut tenir fills, ha parlat de tenir-ne amb ell. De fet, aquest va ser un dels principals problemes del seu matrimoni amb Omar Sánchez, que està molt dolgut amb ella i assegura que no la reconeix.

Aquest dimarts Anabel Pantoja ha estat protagonista de la gala perquè ha parlat amb la seva amiga i companya de reality Ana Luque sobre tot el que ha de fer quan surti del concurs. “He de fer les tres cosetes que he de fer, que són deu minuts. Entres en el lloc, signes, surts i adéu“, ha explicat Anabel en clara referència a signar els papers del divorci amb Omar Sánchez, que continua sent el seu marit a ulls de l’administració. Carlos Sobera, el presentador dels dimarts, li preguntava a què es referia a un dels seus millors amics que està al plató defensant-la durant el concurs. L’amic no s’ha tallat gens i ha revelat els plans de la sobrinísima un cop surti del concurs.

Omar Sánchez i Anabel Pantoja en el seu casament – Europa Press

Divorci, negocis i mobles: les tres coses pendents d’Anabel Pantoja

“Crec que les tres coses a les que es refereix són, la primera el divorci, la segona arreglar els negocis en comú que té amb Omar i la tercera treure els mobles de la seva casa de Canàries i mudar-se a Madrid o Sevilla“, explicava l’amic obrint la porta a que Anabel canviï de residència. Anabel Pantoja sempre ha dit que li agrada molt viure a Canàries i que Madrid és una ciutat que l’atabala molt, però ara es mudaria per poder estar a prop de Yulen Pereira, el seu nou amor. Una de les concursants expulsades d’aquesta edició, Tania Medina, va explicar que Anabel està pensant en viure a Madrid per estar amb el seu xicot perquè “està enamorada i apostarà per aquesta relació”. “Es mudarà per estar a prop d’ell”, assegurava Tania.